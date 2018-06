Bahillo impulsa un Programa Nacional de Becas Universitarias

El diputado nacional Juan José Bahillo presentó un Proyecto de Ley que impulsa la creación de un Programa Nacional de Becas destinadas a la educación superior estatal.



"Nuestra concepción de la educación y del acceso a la educación difiere en algunos puntos con el gobierno nacional. Entendemos que una efectiva inclusión social y laboral implica una revisión del actual PROGRESAR", reclamó Bahillo.



Y señaló: "Advertimos la necesidad de crear un programa nacional de becas con el fin de otorgar, por un lado, una mayor fortaleza al sistema nacional de becas universitarias y por otro, de darle previsibilidad a quienes dependen de esta ayuda para continuar con sus estudios, dándoles mayores garantías de continuidad para el desarrollo de su vida académica"



Bahillo fundamenta su proyecto en el rechazo al criterio meritocrático del PROGRESAR en vigencia. "Este criterio no sólo limita las posibilidades de los nuevos estudiantes, sino que también ha perjudicado a muchos que estaban cursando sus estudios bajo las condiciones requeridas por este programa y que se encontraron, de repente, con una decisión arbitraria del gobierno nacional que les cercenó su derecho a estudiar" señaló Bahillo y agregó: "Conocemos numerosas situaciones de estudiantes que estaban incluidos en el PROGRESAR y que a partir de las modificaciones establecidas en el D90/2018 no han podido continuar sus estudios".



El proyecto promueve el acceso e inclusión, a la vez que busca incentivar el avance académico: "Se propone reformular el requisito de edad para el ingreso y se propone un criterio de regularidad académica que incentive su avance. Asimismo, se tienen en cuenta las distintas realidades socioeconómicas, geográficas y las condiciones de vida, definiendo un cálculo diferencial para el monto de la beca que percibirán los estudiantes residentes en determinadas regiones".



Por último, Bahillo remarcó: "El espíritu que persigue la presente ley es la de garantizar a todos los argentinos la universalidad de la educación superior estatal, pública, laica, integral y gratuita con posibilidades efectivas de realización, posibilitando la permanencia de los estudiantes en las casas de estudio hasta la finalización de sus estudios. Hoy, más que nunca, en la era del conocimiento, el país necesita fortalecer su sistema educativo y fundamentalmente, garantizar condiciones de igualdad en el acceso efectivo a los estudios superiores".



El proyecto establece que quedarán excepcionalmente comprendidos los establecimientos educativos privados en aquellos casos en que una carrera estratégica no sea ofertada por una universidad estatal o cuando ésta última no se encontrara ubicada en el lugar de residencia del postulante y/o estudiante.



Asimismo, se prevé la creación de un comité veedor (ad honorem) que tendrá como finalidad garantizar una adecuada organización del programa, la transparencia y celeridad en el desempeño de la autoridad de aplicación. Esta última elaborará, anualmente, un informe de carácter público en el cual deberá plasmar toda la información relevante.