Seguridad y defensa: Movilizarán 3.000 suboficiales del Ejército a la frontera

El presidente Mauricio Macri y los ministros de Defensa, Oscar Aguad, y Seguridad, Patricia Bullrich, definirán el martes un esquema para movilizar "3 mil suboficiales del Ejército a la frontera", informaron fuentes gubernamentales al diario. Los militares no cumplirán funciones policiales, sino solo de apoyo logístico según lo estipulado por los decretos de la ex presidenta Cristina Kirchner del 2011 que dieron lugar al "Operativo Escudo Norte" de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré y el ex número dos de esa cartera, Sergio Berni.Una alta fuente de Defensa afirmó que "la presencia del Ejército en la frontera está en etapa de estudio. Nada se decidió aún" sobre cómo será la movilización. Sin embargo, otras fuentes confirmaron que "ya está tomada la decisión política" y lo que se discute es cómo instrumentarla, aunque ya se sabe que la movilización a la frontera será consensuada y escalonada.Mientras tanto, fuentes del ministerio de Seguridad señalaron que Bullrich "no sacará 3 mil gendarmes de sus 800 puestos de frontera o prefectos de sus 250 porque no quiere descuidar el decomiso de drogas que aumentó el 200 por ciento en los últimos dos años".Sin embargo, la ministra impulsa unade la Capital, el Gran Buenos Aires y otros populosos centros urbanos del país. Desde el 2016, Bullrich ensaya, sin éxito hasta ahora, varias fórmulas para reforzar el control fronterizo,A la reunión del martes de Macri, Aguad, Bullrich también asistirán los cada vez más influyentes secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Fulvio Pompeo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari Sosa. El esquema que se definirá descartó la idea original de darle estado policial a 3 mil militares por dificultades legales y políticas que plantean las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior que datan de la década del 80. Sin embargo, decenas de suboficiales hicieron consultas informales con Seguridad porque de pasarse a Gendarmería ganarían casi el doble de sueldo, entre otras ventajas.El proyecto también se descartó porque varios generales del Ejército habían adelantado que pedirían el pase a retiro como forma de protesta ante una medida como esa que significaría otra pérdida de tropas. Actualmente, el Ejército se quedó solo con 6.100 oficiales, 23.300 suboficiales y 19 mil soldados voluntarios.El retraso en dar una definición sobre el futuro de las FFAA que se pensaba iba a ser anunciado luego de la tragedia del submarino ARA San Juan en noviembre del año pasado, creó inquietud entre mandos militares, que temen que todo sea una excusa para reducir aún más a la estructura castrense. Después de todo, la tragedia de Once de 2012 obligó al gobierno de Cristina a invertir en equipamiento ferroviario, pero no se dio una respuesta similar frente al naufragio del San Juan.Las fuentes agregaron que temen que detrás de este nuevo esquema "se esconda una intención de liberar inmuebles como cuarteles y campos de instrucción o planes para darle un gerenciamiento privado a la sanidad militar a fin de recaudar fondos y reducir el déficit". En estos mandos militares se vería con agrado ser consultados, desde el punto de vista técnico, sobre en qué unidades se podría reducir efectivos para mandar a las fronteras según una perspectiva estratégica.Además, en el Ejército, en particular, desde hace varios meses "se demoran los ascensos, no se terminaron de blanquear los sueldos, se redujeron las agregadurías militares en el exterior y se detecta una nula inversión en nuevos equipamientos", entre otros problemas.Pero la mayor preocupación de los militares es que, hasta ahora, por las definiciones públicas que se conocen "el gobierno le está dando a las FFAA un rol secundario detrás de las fuerzas de seguridad".La semana pasada, Macri anunció la necesidad de que las Fuerzas Armadas brinden "apoyo logístico a las fuerzas de seguridad", al encabezar el acto por el 208° aniversario del Ejército. Al día siguiente el CELS y un grupo de intelectuales asesorados informalmente por Garré y su sucesor en Defensa, Agustín Rossi, salieron a afirmar que el Gobierno quería usar a los militares para la "represión interna", lo que preanuncia el intenso debate que generará cualquier paso en esta dirección.