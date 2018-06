Las dos CTA confirmaron el "paro y movilización"

La CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Pablo Micheli ratificaron la convocatoria a un paro nacional con movilización para el próximo jueves 14 de junio "contra el ajuste, el tarifazo y el FMI", luego de que la CGT aplazara la definición.



"La medida se inscribe en el rechazo al ajuste, los tarifazos y la entrega de la soberanía nacional al FMI, así como en la exigencia de paritarias libres, para todos los sindicatos", sostuvieron Yasky y Micheli en un comunicado conjunto.



Tras presionar en los últimos días a la CGT para convocar en breve a un paro general, las CTA fijaron una fecha ya que los tiempos de la central de la calle Azoperdo se estiraron hasta el próximo martes, a raíz de las negociación que puso en marcha con el Gobierno.



"Las migajas de aumento que el gobierno quiere dar a espaldas de millones de trabajadores constituyen un insulto a la dignidad de quienes pretenden vivir decentemente de sus salarios y no del trabajo ajeno", indicaron las CTA.



Y agregaron: "Como no negociamos la dignidad, el jueves 14 llamamos a parar y hacer abandono de tareas y, a partir de las 15:00, a movilizarnos hacia la Plaza de Mayo".



Por su parte, el sector de la CTA Autónoma que no responde a Micheli y se referencia en el histórico dirigente Víctor De Gennaro y el jefe de ATE nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, también convocó a un paro nacional con movilización, pero para el martes 19 de junio.



Este sector de la CTA Autónoma explicó en un comunicado que tomó la medida "cumpliendo con el compromiso asumido durante la Marcha Federal de convocar una medida de fuerza en el transcurso de este mes" y aclaró que "la fecha queda abierta para coordinar con otras organizaciones".