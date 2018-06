Se fotografiaron dirigentes de Cambiemos en contra del aborto

Encabezados por la vicepresidenta Gabriela Michetti, funcionarios y legisladores de Cambiemos en contra de la despenalización y legalización del aborto posaron para una foto frente al Congreso, con pañuelos celestes en sus cuellos, banderas argentinas y al grito de "sí a la vida".



Luego de la toma que protagonizaron los dirigentes oficialistas que sí apoyan la interrupción voluntaria del embarazo, la titular del Senado organizó una "contrafoto" y negó tensiones hacia el interior del Pro. "Simplemente es expresión de nuestra posición, no hay ninguna fractura, no hay ningún quiebre", aseguró en declaraciones a la prensa.



Consultado por parlamentario.com, por si el proyecto sale con media sanción de Diputados, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, señaló que en la Cámara alta "supongo que somos mayoría los que estamos en contra de la legalización" y advirtió: "de todas maneras creo que puede ganar el no en Diputados".



Ante las cámaras posaron los ministros Luis Caputo (Finanzas), Guillermo Dietrich (Transporte), Alejandro Finocchiaro (Educación) y Andrés Ibarra (Modernización). Además, enviaron su adhesión el canciller Jorge Faurie y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien se encuentra en el Vaticano.



También participaron el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso; el vicepresidente del Banco Nación, Juan José Gómez Centurión; el secretario de Vivienda y responsable del Plan Procrear, Iván Kerr; la directora nacional de Responsabilidad Social, Victoria Morales Gorleri; el secretario de Culto, Santiago de Estrada; y Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, entre otros.



En cuanto a los legisladores, estuvieron las senadoras de Cambiemos Marta Varela, Inés Brizuela y Doria, Myriam Bodyajian, Silvia Elías de Pérez, y los diputados Carmen Polledo, Gabriela Burgos, Eduardo Cáceres, Martín Maquieyra, Martín Medina, Lucas Incicco y Karina Molina, entre otros.



De la provincia de Buenos Aires, se sumaron los ministros Hernán Lacunza (Economía), Joaquín de la Torre (Gobierno) y Leonardo Sarquis (Agroindustria). Entre los funcionarios porteños, se fotografiaron el procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa; el subsecretario de Espacio Público, Juan Pablo Limodio; el director de Desarrollo Familiar, Adrián Dall'Asta, y el director general de Cultos, Federico Pugliese.