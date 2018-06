Máxima y su familia vienen a la Argentina al funeral de Inés Zorreguieta

Sociedad Los primeros detalles en torno a la muerte de la hermana de Máxima Zorreguieta

La misteriosa muerte de Inés Zorreguieta conmociona a la prensa mundial Máxima destrozada y perturbada por la muerte de su hermana Inés La reina Máxima de Holanda canceló su agenda para los próximos días, incluida su visita de Estado a los países bálticos prevista del 11 al 15 de junio, tras la muerte anoche en Buenos Aires de su hermana más pequeña, Inés Zorreguieta, a los 33 años.Y agregaron: "Por dicho motivo, la agenda protocolar de la Reina ha sido cancelada para los próximos 2 dias y la Reina no participara de la próxima visita de Estado a Letonia, Lituania y Estonia. No se prevé comunicación oficial por el momento".Al mismo confirmaron los próximos movimientos de la familia real: "La Pareja Real junto a sus hijas, estarán presentes en el funeral. El servicio se mantendrá en círculo cerrado por tratarse de una cuestión privada. No se prevé comunicaciones oficiales".En agosto del año pasado, los reyes de Holanda, Guillermo Alejandro y Máxima, así como sus hijas, las princesas Catalina Amalia, Alejandra y Ariadna, asistieron al funeral de Jorge Zorreguieta, padre de la reina consorte de los Países Bajos, que falleció a los 89 años.Las reacciones en los Países Bajos no tardaron en sumarse, el primer ministro holandés, Mark Rutte, aseguró que la "muerte repentina de la hermana de la reina es un gran shock" y añadió que es "una noticia muy triste y desgarradora" para la monarca y toda su familia. Fuente: (Perfil).-