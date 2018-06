Bullrich: "Se utilizará la fuerza pública" para evitar un bloqueo de camioneros

"No vamos a permitir de ninguna manera que la Argentina sea bloqueada, que la gente sufra, que alguien en algún hospital pueda no tener un insumo y sufrir una situación grave porque a un sindicato se le ocurre bloquear el país", manifestó Bullrich.



"Por supuesto que utilizaremos la fuerza pública si fuera necesario. Hay un gobierno que está para ordenar y permitir que los derechos convivan. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que estas cosas no pasen", añadió.



En declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red la ministra se esperanzó en que "no lo hagan, que sean racionales".



Asimismo consideró como "un método extorsivo" la concentración de camiones que se realizó ayer en la zona de Puerto Madero y aseguró que hubo una "violación de la conciliación obligatoria".



"Lo vivimos como un método extorsivo que no se puede permitir. En todos los piquetes camioneros, llevamos grúas y logramos que todos los que querían quedarse detenidos comenzaran a circular", señaló.



"El Estado tiene que regular y compatibilizar los derechos y creemos que en este caso lo logramos a pesar de que mucha veces se dice que eso no se puede hacer", agregó.



Bullrich recordó que existe una conciliación obligatoria que involucra al gremio de Camioneros por lo que los piquetes "son una forma de violar el paraguas legal que hay entre las partes cuando están discutiendo posiciones".