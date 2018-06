Aborto: Michetti organiza una "contrafoto" en el interbloque Cambiemos

La vicepresidenta Gabriela Michetti organizará una foto junto a funcionarios y legisladores en contra de la iniciativa.



El martes había sido un día de tensiones con fuertes cruces en el plenario de las comisiones, antes del cual un numeroso grupo de funcionarios y legisladores se fotografió frente al Congreso con los tradicionales pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.



Un comunicado del sector proabortista de Cambiemos que apuntaba a poner paños fríos aclarando que no era esa la intencionalidad de la foto no alcanzó para cerrar la grieta y ahora, con Michetti a la cabeza, se gestó la contraofesiva, que tendrá lugar a las 12 en la Plaza del Congreso.



"La realización de esta foto responde no sólo a una genuina forma de expresar nuestra postura sino también a una necesidad política habiéndose realizado la foto de quienes en Cambiemos están a favor del proyecto de ley en tratamiento. De esta manera quedará claro que nuestro espacio político tiene posturas diversas y cada uno de sus miembros respeta al otro", indicó Michetti en un mensaje que difundió a través de Whatsapp.



En medio de esta pulseada que tiene tensionado al oficialismo, este jueves a las 11 se realizará un nuevo plenario de comisiones (legislación General, Penal, Familia y Salud) para poner a punto el dictamen, si bien recién será recién el martes que viene cuando se avance en la firma del despacho (un día antes de la sesión), publica Ámbito Financiero.



Este cronograma generó malestar en algunos diputados a favor de la iniciativa, ya que al no transcurrir los siete días reglamentarios entre la rúbrica del dictamen y la sesión, se precisará un quorum de dos tercios para habilitar el tratamiento del temario.



Pese a los resquemores, la sesión del 13 no correría riesgo ya que habría un pacto tácito para celebrar el debate ese día en el recinto y, además, el sector en contra de la despenalización, se jacta de tener más que los votos necesarios para ganar la votación.



El optimismo es algo más moderado entre las diputadas de la Campaña, pero igualmente tienen confianza en que los cambios anunciados el martes pasado -a modo de concesiones- podrían alcanzar para conquistar a buena parte de los indecisos y así torcer la tendencia a su favor.



Quedan aún 30 votos indefinidos, con 116 votos a favor ya confirmados y 109 en contra, según el cómputo preliminar que se va a actualizando día a día.