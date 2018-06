Gobierno convoca a la CGT para frenar el llamado a un paro

Con el objetivo de frenar la convocatoria a un paro nacional, el Gobierno citó a la CGT para una reunión este jueves. El cónclave será en la Casa Rosada y además de los integrantes del triunvirato cegetista también serían de la partida Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, y los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.



Quien no estará en la mesa de negociaciones será el titular de la cartera laboral Jorge Triaca, quien se encuentra en Ginebra participando de la Conferencia de la OIT, y será reemplazado por el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón.



El encuentro se conoció en momentos en que la "mesa chica" de la central estaba reunida en la sede de UPCN para tratar de comenzar a acordar la fecha del paro, para la que suenan con más fuerza el próximo jueves 14 o el jueves 28.



Si bien la Casa Rosada busca disuadir a las autoridades de la CGT para que convoquen una huelga, los sindicalistas pedirán al Gobierno que disponga la inmediata reapertura de paritarias porque varios gremios firmaron aumentos del 15% antes de que la corrida cambiaria y la posterior devaluación modificaran la pauta de inflación prevista para este año. No obstante, se desconoce si el Ejecutivo accederá a ese pedido con tal de que se suspenda lo que sería el tercer paro general de la CGT durante la gestión de Mauricio Macri.



"Si ellos (por el Gobierno) quieren señalar un sendero hacia un acuerdo tienen que manifestar públicamente que va a haber una reapertura de paritarias para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos tiempos", adelantó Schmid en declaraciones a la prensa tras retirarse de la reunión en UPCN.



Al ser consultado sobre si el Ejecutivo tiene margen para hacer un ofrecimiento que derive en un levantamiento del paro a tan pocas horas de que la CGT lo anuncie oficialmente, el sindicalista señaló: "Depende de lo que diga el Gobierno, la pelota está en manos de ellos, que se han metido en un laberinto porque no ha habido conflicto ni presiones del lado sindical. Esta corrida (cambiaria) la generó el mal manejo de la situación económica".



"Vamos a plantear las necesidades que tenemos. Tienen que corregir aspectos del plano económico, lo cual es complejo. Y el Gobierno debe generar un hecho de confianza porque hasta ahora cada vez que nos reunimos el resultado ha sido demasiado pobre", agregó el gremialista.



Esta reunión llega luego que Hugo Moyano lanzara una huelga nacional de camioneros para el próximo jueves 14 de junio en rechazo al 15% de aumento salarial que ofrecieron las cámaras empresarias del transporte. Si bien esta iniciativa no tiene vinculación con la huelga que promueve la CGT, lo cierto es que la iniciativa del líder de los Camioneros podría coincidir con la fecha elegida por la central obrera.



Lo cierto es que en caso de que fracasen las negociaciones de urgencia que activó la Rosada, las posibles fechas del paro son los jueves 14 o 28. Las dudas para decretar el día la huelga nacen de la interna que atraviesa a la central obrera entre los más "duros" y los más "dialoguistas", quienes además miden fuerzas de cara a las elecciones del 22 de agosto.



Los primeros, representados por Hugo y Pablo Moyano y aliados, buscan que la huelga sea el 14, es decir lo más pronto posible ya que desde hace tiempo viene reclamando un endurecimiento en la postura frente al Gobierno. En cambio, los segundos, encarnados por los "gordos" y los "independientes" que manejan los grandes gremios, no estaban del todo convencidos de ir al paro, por lo cual al menos buscan ser quienes tengan la última palabra a la hora de poner la fecha, para lo cual pretenden dilatarla hasta el 28.