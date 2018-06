Cuatro sumarios para agentes públicos "por causas relacionadas con bandas narco"

Policiales Cómo está Hernández en la cárcel y la medida tomada por la Policía con Bordeira

"Se han dado dos casos muy conocidos, uno en la Costa del Uruguay, en donde hay una persona que pertenece a la fuerza de seguridad de la provincia que fue detenida por narcomenudeo, además de dos personas del servicio penitenciario ", comenzó indicando la ministra.Por resolución del jefe de Policía, según comentó Romero a, "se inició el sumario administrativo a estas personas (Bordeira y el policía y los penitenciarios acusados de proveer de droga a kioscos y a una cárcel de Concepción del Uruguay).En el caso de Bordeira, según acotó la ministra "ya está en proceso de sumario administrativo".En el mismo, la ministra de Gobierno fue tajante al expresar:

El proceso penal y el sumario administrativo, van por carriles diferentes

Bordeira percibía "doble sueldo"

Consultada respecto del caso de Bordeira, la ministra aseveró:".Al mismo tiempo Romero acotó que en estos casos que se están investigando "hay otros reproches, aparte del delito".En cuanto a la remuneración de estos empleados, Romero dejó en claro queAgregó asimismo que "independientemente que estén o no en la cárcel, no prestan funciones policiales, hasta que se resuelvan sus responsabilidades".El problema que se verificó, es que Bordeira solicitó una adscripción para formar parte de la gestión del intendente Varisco, pero obvió no pedir a la fuerza de seguridad la licencia sin goce de sueldo como uniformada, detalla, luego de que se iniciara hace pocas semanas atrás, el sumario interno, tras conocerse que la Justicia Federal de Paraná la imputó por sus supuestos vínculos con la banda narco que lideraba Daniel "Tavi" Celis.Por esa propia situación se dispuso el pase a pasivo de Bordeira, para lo cual la investigación interna de la propia Policía continuó. Ahora, se le amplió el reproche a la posibilidad de haber percibido ilegalmente un sueldo.