A través de un sitio web, se puede conocer el Presupuesto provincial

En el marco de la política de transparencia que lleva adelante el gobernador Gustavo Bordet, el ministro de Economía, Hugo Ballay, presentó el Presupuesto Ciudadano. Un sitio web con una exposición simplificada del presupuesto provincial para que todas las personas puedan conocer sus detalles."La idea es dar una respuesta rápida y segura a los interrogantes más comunes que se puede hacer cualquier ciudadano sobre el presupuesto provincial, tales como ¿qué es el presupuesto? ¿Cómo se financia? ¿Qué destino se le da al gasto? ¿En qué se gasta y quién gasta?", explicó Ballay este miércoles. Se podrá acceder ingresando a: www.entrerios.gov.ar/presupuesto/prciud "El acceso a este tipo de información fortalece la calidad institucional de la provincia, y promueve el control ciudadano sobre el funcionamiento de la administración pública", subrayó el ministro y celebró que "somos la tercer jurisdicción del país que aplica esta herramienta", después de la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba."Lo que el gobernador Gustavo Bordet quiere es que todas las personas puedan conocer el presupuesto provincial, cómo se conforma y en qué se invierten los recursos públicos. Para eso desarrollamos esta herramienta que está disponible en la página web del Ministerio de Economía y que consiste en una exposición simplificada del presupuesto del año en curso, con gráficos y explicaciones muy sencillas", agregó el titular de Economía.Ballay recordó además que "Entre Ríos ocupa desde hace unos años los primeros lugares en los índices de transparencia de todo el país", y sostuvo que "esta herramienta va a fortalecer esa posición, porque a partir de ahora no sólo que los datos van a estar publicados tal como establece la ley de presupuesto, sino que también cuentan con una presentación accesible para cualquier persona. Ya no hace falta ser contador o técnico para conocer cuál es el presupuesto de la provincia y en qué se gasta", enfatizó.A su vez, Ballay subrayó el desarrollo del portal web creado por la Oficina Provincial de Presupuesto, "venimos trabajando con su directora, Ingrid Antilaf, el director Adjunto, Hugo Zubillaga y todo su equipo para poner a punto el sitio con la información precisa de manera de llevar aún más transparencia a la gestión de los recursos públicos", agregó.Asimismo, el ministro explicó que el trabajo también se articuló con la Secretaría de Modernización del Estado, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, porque "estamos trabajando todas las áreas del Estado provincial detrás de ese gran objetivo que planteó el gobernador Bordet que es lograr una administración ágil, profesional, moderna y eficaz, que solucione los problemas de la gente".Para ello, "buscamos hacer una presentación no técnica del presupuesto", y que "simplifique la formalidad del documento que se eleva a la legislatura, que está sujeto a las formalidades establecidas en la Ley de Presupuesto y que termina conformando un documento complejo y voluminoso de difícil acceso para los ciudadanos".El ministro también se refirió a "la importancia de contar con un presupuesto ordenado, como el que viene ejecutando Entre Ríos, que permitió entre otras cosas pagar los sueldos del 1 al 8 de cada mes", y subrayó "la decisión del gobernador Gustavo Bordet de trabajar en los consensos necesarios para que el proyecto, que es nada más ni nada menos que la ley de leyes, sea aprobado por unanimidad en ambas cámaras de la legislatura provincial, tanto en general como en particular"."Asistimos en este periodo, y por impulso del gobernador, a un proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas en la provincia basado en el diálogo permanente, la transparencia, en la austeridad y en el equilibrio fiscal, pero poniendo siempre el acento en inversiones que son estratégicas para el desarrollo de la provincia, como lo es salud y desarrollo social, entre otras", concluyó Ballay.