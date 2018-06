"Nadie habló que había que ponerle 6 a todo el mundo", aclaró funcionaria

Un mensaje "interno" de WhatsApp enviado por la profesora Elsa Cardozo, supervisora de Educación Secundaria en Diamante, se viralizó y generó polémica.En el mismo, la funcionaria solicitaba en mayúsculas; situación que, además de polémica despertó la preocupación de los docentes.dialogó con Elsa Cardozo quien explicó que se trató de un mensaje "interno", sólo destinado al primer trimste del Primer Año de las escuelas secundarias del departamento Diamante, con el objetivo de articular el paso desde el nivel primario."Desde el año 2015 venimos con las 23 instituciones a cargo, trabajando con la investigación al interior de las instituciones para la mejora escolar, atendiendo los principios básicos de la ley nacional, de la ley de educación provincial, de los acuerdos y resoluciones", comenzó diciendo Cardozo y afirmó que este año "se decidió trabajar con el primer año" del secundario.Respecto al mensaje que se difundió expresó: "Soy muy enemiga del WhatsApp, y ese WhatsApp era un mensaje interno. Después yo soy muy formal, tengo 40 años de trabajo y 25 años de trayectoria escolar, soy muy burocrática, manejo mucho la normativa, la circular, respeto las vías jerárquicas y sigo las líneas de Nación, de Provincia y de mis directores departamentales.Este año, el objetivo de esta supervisión, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, fue empezar y focalizarnos en el primer año", reiteró.Cardozo manifestó que el mensaje fue dirigido a los rectores. "Mi WhatsApp tiene un grupo, tal vez somos muchos, pero está todo el equipo de gestión, están los secretarios, los rectores, los vicerrectores, regentes e incorporamos a los asesores pedagógicos. Yo sigo mucho el calendario escolar, dentro de la norma todo, fuera de la norma lo vamos a charlar"."Quiero que quede en claro que tenemos dimensiones para trabajar, de didáctica pedagógica, administrativas y comunitarias; como lo administrativo nos absorbe decidimos focalizar lo pedagógico, todo no podemos entonces empezamos por primer año. Por eso el mensaje se salió de contexto; era para primer año y está dicho en el mensaje que era interno, que era para bajarlo después a las instituciones", puntualizó."Tal vez mi error fue haber puesto con mayúsculas no quiero aplazos en el departamento Diamante", reconoció la funcionaria.Y afirmó: "Quiero que quede en claro que esto no es para todos los cursos, es para primer año, estamos haciendo un trabajo de investigación y esto fue sacado de contexto. Acá nadie cuestiona el trabajo docente, nadie dijo que no se tenía que poner aplazo sino que era una sugerencia, y esto viene de hace años. Tenemos que trabajar en forma articulada con la primaria para cuidar a los niños que ingresan al primer año"."El trabajo es mirar que hay detrás del alumno, solamente en el primer trimestre y después seguimos avanzando, teniendo en cuenta la nueva escuela secundaria", indicó Cardozo.Para finalizar, volvió a referirse al mensaje y reafirmó que "Nadie habló que había que ponerle 6 a todo el mundo, ni de segundo o tercer año".