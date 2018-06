Paritaria estatal: ATE y UPCN aceptaron la oferta salarial del Gobierno

ATE y UPCN presentaron una contrapuesta al ofrecimiento del Gobierno tras la reunión de este miércoles en la secretaría provincial de Trabajo, la que consistía enque había sido ofrecido, y modificar la cláusula revisión.Luego de un cuarto intermedio, los representantes del Ejecutivo entrerriano accedieron al pedido de los sindicatos que nuclean a los estatales, y las partes, supo"Desde UPCN se presentó una contrapropuesta, para modificar la composición de los tramos y pedimos que se adelante el tercer tramo y se haga efectivo en septiembre, y una condición sobre la cláusula revisión para que conocidos los índices de la inflación en agosto, podamos renegociar el último tramo del año para lo que reste en la diferencia entre inflación y salario a los efectos de no perder poder adquisitivo", explicó a, Carina Domínguez, secretaria gremial del sindicato."Avanzaríamos en, porque no alcanza a satisfacer las necesidades de los trabajadores, pero permite algunos avances en el tema salarial, porque c, además de un efectivo compromiso para el", detalló."A partir de atender y de lograr algunas coincidencias en los requerimientos, por sector iremos viendo cuáles son las situaciones particulares, pero el tema salarial tendría un avance importante y mejora las condiciones iniciales de la propuesta del Gobierno", valoró Domínguez.