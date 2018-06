Moyano anunció un paro nacional para el jueves 14 si no se resuelve la paritaria

Coincidencia con CGT

El líder de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, lanzó antes del mediodía una huelga nacional de camioneros para el próximo jueves 14 de junio en rechazo al 15% de aumento salarial que ofrecieron las cámaras empresarias del transporte."El martes tenemos al audiencia con Fadeeac, si el martes no tenemos respuesta que nos permita trasladar a ustedes y que sea favorables que no se pierda el poder adquisitivo del salario, sin respuesta concreta al pedido que trasladamos el jueves (14 de junio) hacemos un paro nacional. No digan que no lo hemos avisado", anunció el jefe de Sichoca durante una asambleaEsta iniciativa no tiene vinculación con el paro general que promueve la CGT, para el martes 12 o jueves 14 de junio próximo, pero podría coincidir en la fecha. Este jueves la central obrera dará a conocer cuándo realizará su protesta.Fuentes gremiales aseguraron aque será un paro similar a los ocurridos en Brasil, que provocaron desabastecimiento y caos de tránsitos durante varios días en el país vecino, en ese caso contra la suba del precio de gasoil."No queremos perjudicar a nadie, pero no vamos a aceptar que nos perjudiquen. Esta medida se tomó para hacerles entender la responsabilidad que tiene el sector camionero", dijo Hugo Moyano, y agregó: "Vamos a seguir la lucha hasta lograr el objetivo. Sabemos que dependen de uno y de la máquina llegar a destino"."El Gobierno presionan también al sector empresarios del transporte de carga para que no den más de una aumento que ellos han determinado. No saben qué hacer, nos mandaron 1.500 gendarmes y 800 policías, ¿Para qué los mandan si somos trabajadores que queremos a paz y el trabajo? Que se vayan tranquilos", lanzó ante el operativo de seguridad montado por el Ministerio de Patricia Bullrich."En la época de la dictadura todos teníamos miedo, pero los camioneros lograron que la dignidad venza al miedo y en nuestra actividad lo que prevalece es la dignidad, por eso no nos van a vulnerar ni comprar. Jamás nos van a comprar", indicó Moyano en su discurso. "Preferimos perder la vida que entregar algo que le corresponde al trabajador. Esto señores que fueron al Ministerio de Trabajo son los mismos encargados que le pasaron al chupamedia alcahuete los que se dijo ahí, unos audios. Nos presionan y se equivocan, no lo van a conseguir", añadió.Moyano anunció la protesta en medio de un bloqueo de camiones en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires, que demora los ingresos y salidas del centro porteño. Los inconvenientes con el tránsito comenzaron esta madrugada, luego decenas de vehículos pesados arribaron a los alrededores de la Capital Federal y se toparon con algunos propietarios de camiones presuntamente no sindicalizados que casualmente protestan contra los Gobiernos nacional y porteño por el incremento de los costos logísticos. Los denominados "autoconvocados" se quejan del aumento de los combustibles, en los peajes, el encarecimiento de los permisos para circular por rutas y caminos y otros trámites burocráticos necesarios para operar.En este marco, Moyano destacó la adhesión de los "autoconvocados" a los reclamos por mejoras salariales. "Son trabajadores con herramienta propia, ellos cortaron los acceso a la Ciudad y nosotros estamos acá. Fíjense hasta qué punto llega la incapacidad, irresponsabilidad y falta de sentido común de un Gobierno que pretende que ante una inflación del 30% se recomponga el salario con 15%. ¿Quién puede creer esta estupidez?", se preguntó ante decenasMoyano alertó este martes a la Justicia por la aparición de 13 balas calibre 9 milímetros en el edifico del Sanatorio San Justo que pertenece a la obra social del sindicato. Acompañado por su abogado, Daniel Llermanos, el camionero denunció los delitos de "amenazas" e "intimidación pública con explosivos", al tomar conocimiento de que en una de las escaleras del sanatorio ubicado en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, "autores desconocidos dejaron un paquete que contenía 13 proyectiles 9mm, munición característica del armamento policial".