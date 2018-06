Avelluto: "Que yo sepa no hay trolls de Cambiemos"

El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, negó la existencia de los denominados "trolls" que operen desde las redes sociales con opiniones a favor del gobierno nacional.



"Que yo sepa no hay trolls de Cambiemos, veo reacciones de personas. Si hay campañas o cosas orquestadas no he visto pruebas y evidencias", señaló Avelluto.



En declaraciones al canal A24, el funcionario explicó: "Confío, y lo he hablado con Marcos Peña, que nosotros no hacemos eso, no tenemos trolls, no tenemos esa cosa que armaba Aníbal Fernández con los muchachos de La Cámpora".



El ministro dijo además que el accionar de los denominados "trolls" no "sirve absolutamente para nada".



Además, consideró que "cuando desde el Estado se hace algo con los medios tradicionales o con los nuevos del mundo de las redes sociales con la intención de inclinar la cancha para un lado eso termina en papelones".