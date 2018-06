Legislador presentó proyecto para bajar 30% los salarios de los funcionarios

Foto: Aurelio García Elorrio Crédito: Cadena 3

El legislador del Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio, presentó un proyecto de ley para declarar la "emergencia salarial y económica" y bajar los salarios de los funcionarios de esa Provincia en el período de un año.



"He propuesto una reducción del 30 por ciento de los salarios brutos de todos los funcionarios públicos y de todo lo que tiene que ver con la administración pública provincial", dijo García Elorrio a Cadena 3.



La iniciativa también propone "la eliminación de viáticos y los gastos que llevan a componer el salario" de la administración pública y de quienes ocupan cargos electivos, señaló el legislador.



"El sentido es muy simple: si la gente a la cual nosotros representamos la está pasando muy mal, el liderazgo político tiene que ser fiel con la gente que lo ha elegido y ajustarse el cinturón con toda la fuerza", sostuvo.



"No podemos ser legisladores del primer mundo para habitantes que la están pasando muy mal", afirmó el legislador vecinalista, quien consideró que los demás bloques acompañarán la medida.



"La gente necesita gestos de liderazgo político y social. Quizás esto no incida en los números grandes de la política, pero hacen falta gestos", insistió.