Frigerio: "Hay que pensar cómo hacemos para sacar el país adelante entre todos"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, dijo que "hay que dar vuelta la página y pensar cómo hacemos para sacar el país adelante entre todos", y resaltó que el Poder Ejecutivo tiene "un diálogo permanente con los gobernadores".

En entrevista con FM Nacional Tucumán, Frigerio relató que al día siguiente de la aprobación en el Senado de la ley que retrotrae los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, y que fue vetada de inmediato por el Poder Ejecutivo, el presidente Mauricio Macri realizó una gira por el norte argentino.

"Estuvimos en Salta y en Santiago del Estero durante tres días reunidos con seis gobernadores repasando todos los temas de gestión de manera detallada. Hay que dar vuelta la página y pensar cómo hacemos para sacar al país adelante entre todos", afirmó Frigerio.

"No necesitamos que los gobernadores de la oposición cogobiernen con Cambiemos, pero sí que apoyen las decisiones que el Presidente tiene que tomar para sacar el país adelante y recibimos, en ese sentido, el apoyo de la mayoría de los gobernadores", aseguró.

El ministro viajó hoy a Tucumán para inaugurar obras públicas en las localidades de Concepción y de Lules, con financiamiento del Estado nacional, en companñ{ia del gobernador Juan Manzur.

"Durante dos años y medio tuvimos apoyo de la mayoría de los gobernadores, del peronismo responsable con la gobernabilidad. Pudimos sacar adelante prácticamente todas las leyes que necesitaba la Argentina", recordó el ministro.

También señaló que "el kirchnerismo maneja un bloque de los más importantes de la Cámara de Diputados y del Senado", y que han "votado algunas leyes en consonancia a distintos bloques del peronismo".

Aunque aclaró que "la reorganización de la oposición es un problema del justicialismo, lo tienen que resolver ellos. Nosotros tenemos que gobernar, y ellos tienen que ser, a mi juicio, una oposición responsable, brindarnos gobernabilidad".

Agregó que la coalición gobernante hace lo propio en las provincias donde Cambiemos es oposición. "No nos vamos a meter en las internas del peronismo, no nos corresponde", concluyó.