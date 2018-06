Política

Al finalizar el primer trimestre

Miércoles 6 de Junio de 2018

Pedido de una funcionaria de Educación generó polémica: "No quiero aplazos"

"No se completarán libretas de calificaciones hasta que no se mire estudiante por estudiante y docente", señala la supervisora de Educación Secundaria de Diamante. "No quiero ver un solo aplazo", escribió con mayúsculas.