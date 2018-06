Diputados aprobó cambios en la Ley de Desarrollo Industrial

Foto: APF

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modifica la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial e introduce cambios en la Ley Impositiva y en el Código Fiscal. Si bien contó con el acompañamiento de Cambiemos, se generó un fuerte debate en torno a la política económica de la gestión provincial y nacional.



El proyecto incorpora el artículo 23 bis a la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial (Nº 10204), sustituye el primer inciso nuevo del artículo 10º del Código Fiscal (Ley Nº 10.557) y modifica la Ley Impositiva Nº 9.622 y modificatorias, a la vez que modifica a la Ley de Valuaciones Nº 8.672.



La iniciativa aprobada es "aplicable para el ejercicio fiscal 2018 y comprende a aquellas empresas con establecimientos industriales existentes, que no se encuentren gozando de los beneficios de promoción industrial".



Los "argumentos" para la aprobación de este proyecto fueron leídos por el diputado peronista Marcelo Bisogni. Enseguida la diputada de Cambiemos, María Alejandra Viola, si bien adelantó que su bloque iba acompañar tal iniciativa, marcó algunas consideraciones al proyecto y, consecuentemente, a la política económica del Gobierno provincial.



Uno de los cuestionamientos se centró en las "asimetrías impositivas" que había entre las tres provincias que integran la Región Centro, "en detrimento de "Entre Ríos". Luego habló de "la demagogia" del Gobierno y de "la fiesta que tuvimos que pagar entre todos tras 12 años de populismo".



La respuesta no tardó en hacerse escuchar. Fue la diputada Carmen Toller (FpV) la que criticó a Viola "por venir a dar recetas que van en contra de lo que hace el Gobierno nacional al que ella representa".



Ante uno de los planteos de Viola, dijo que "el Pacto Fiscal fue una exigencia de Macri a las provincias". También el presidente de la bancada peronista, Juan Reynlado Navarro, se sumó a las críticas a Viola: "Antes de poner en tela de juicio algunas políticas hay que mirarse el ombligo".



Viola siguió con la discusión y sostuvo que "en los últimos años del gobierno anterior creció un 60 por ciento el empleo público y eso se debe a que no se pudo generar empleo privado".



Tras el debate que se dio entre Viola y los diputados Toller y Navarro, finalmente el proyecto fue aprobado. Otros proyectos En la sesión se aprobó un proyecto por el que se creó el un Juzgado de Familia, Civil y Penal de Niños y Adolescentes en la ciudad de Concepción del Uruguay con competencia territorial en el departamento Uruguay, y competencia material en familia y penal de niños y adolescentes conforme la Ley Nº 9.861, que abarca a otros distritos.



Por otro lado se aprobó un proyecto de ley que modifica el modo de financiamiento del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) y otro por el que se denomina "Martín Conrado Bustamante" a la Ruta N° 168 que une Paraná con Santa Fe.



También una iniciativa vinculada a la Educación Ambiental, otra a la Alimentación saludable, y un proyecto que establece el día 11 de septiembre "Día de los artistas locales de Entre Ríos".



Además se aprobó una iniciativa relacionada con el Turismo accesible y otra que dispone la creación del Colegio de Profesionales del Turismo.



Más temprano se introdujeron cambios a la ley por la que se creó el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos.