Entre Ríos llevará a cabo un programa de arbolado urbano con los municipios

Durante la mañana del martes se desarrolló una jornada de concientización en Plaza Mansilla para niños de las escuelas de la ciudad. El acto central estuvo encabezado por el senador Aldo Ballestena, a cargo del Poder Ejecutivo; la ministra de Gobierno, Rosario Romero; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó; el titular de Enersa, Jorge González; y el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, entre otras autoridades.



En ese marco, Ballestena transmitió el saludo del gobernador Gustavo Bordet y dijo que "con mucha responsabilidad estamos llevando adelante esta decisión política de nuestro gobernador que consiste en cuidar el ambiente". Además agradeció al CGE y a las escuelas de nivel primario y secundario por "permitirnos llevar adelante el programa de concientización sin el cual no se logra el cuidado del ambiente".



Por su parte, la ministra Romero, indicó que "en la evolución de derechos de la humanidad, reconocemos a los derechos vinculados al ambiente como derechos humanos de tercera generación propios del siglo XX, el siglo XXI en cuanto a su visualización, en cuanto a la conquista y a la conciencia de la humanidad".



Por eso destacó su importancia, ya que "significa nada más y nada menos que cuidar el espacio común con una concepción estratégica, es decir no respecto de la vida de los individuos sino respecto del futuro, cuidar el ambiente implica cuidarnos nosotros, nuestro hábitat, pero también cuidar el de las generaciones que vienen".



"Es importante visualizar estos derechos, atravesar la vida generando conciencia y aprender sobre todo nuestro niños y niñas, como han crecido en ambientes que ya toman conciencia de la importancia de no ensuciar, de cuidar, de fortalecer y nos enseñan a los mayores", completó la ministra de Gobierno.



Conciencia ambiental

En tanto, la titular del CGE, Marta Landó, destacó el trabajo del programa de Educación Ambiental en relación a la "educación ambiental como eje transversal en todas las áreas y para todas las disciplinas".



"Actualmente hay una gran conciencia socioambiental, sobre todo en nuestros alumnos y estudiantes de los cuales tenemos que aprender muchas veces los mayores, a tener una consciencia por el cuidado y respeto del ambiente, de nuestra casa común", continuó.



En ese marco, Landó resaltó la necesidad de generar "conciencia ambiental" y llamó a que todos transformemos "hábitos y costumbres". "Es un desafío que tenemos como ciudadanos, y desde Educación se trabaja en cada una de las disciplinas", remarcó.



Compromiso con el ambiente

El secretario de Ambiente dio la bienvenida a los presentes y agradeció la presencia de todos. "Me llena de satisfacción ver tanta gente presente porque habla del compromiso con el ambiente", afirmó.



Resaltó el trabajo en conjunto de las distintas áreas del gobierno para llevar a cabo la jornada de concientización de este martes.



Dijo que el 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente porque "en 1972 en la Asamblea General de la ONU en Estocolmo, se incorporó el concepto de ambiente porque consideraron que si no hacíamos algo por el ambiente, éste se iba a ir degradando y generando problemas a futuro". Y agregó que "esa degradación se viene viendo hace unos años, en nuestra provincial, por ejemplo, con la variabilidad climática marcada por inundaciones, sequías extremas, lluvias persistente, que tuvieron un impacto negativo en la población, sobre todo en los más vulnerables".



"Desde la Secretaría de Ambiente sostenemos que afrontar este problema entre todos es ir tras un acto de equidad y justicia", afirmó y resaltó que "nuestro gobernador tiene un fuerte compromiso con el ambiente e impulsa este tipo de políticas concretas como son el lanzamiento del Programa Provincial Arbolando mi Lugar por el cual entregaremos más de 17.000 árboles nativos".



Dijo que "son los chicos los que deben impulsar este cambio cultural, son los guardianes del ambiente porque para cambiar el mundo hay que empezar por nosotros mismos", sostuvo y agregó que "la crisis ambiental se afronta con un trabajo colectivo, entre todos, que estamos dispuesto a darlo desde el gobierno provincial pero necesitamos de todos para llevarlo a cabo", expresó finalmente Barbieri.



La jornada

Durante el acto se entregaron de manera simbólica a los intendentes presentes 17.000 plantines de especies autóctonas de la provincia. También se hizo entrega a los cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia subsidios por un total de 2,5 millones de pesos. Y se les entregó a las escuelas Centenario; La Salle; Técnica Nº 3 Alejandro Carbó; Colegio Italiano Galileo Galilei y Paraná Hich School, una colección completa de los manuales de educación ambiental que el CGE está distribuyendo en toda la provincia.



La presidenta del CGE y el secretario de Ambiente firmaron un convenio de asistencia marco de colaboración y asistencia científico técnica.



Además, se expusieron stands del Programa Provincial de Educación ambiental del CGE, de la Secretaría de Ambiente, del área de Energías Renovables de Enersa; de INTA; del Parque Escolar Enrique Berduc; y de distintas instituciones. Y se realizaron charlas destinadas a estudiantes de nivel primario vinculadas a biodiversidad y energías renovables.