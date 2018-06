La provincia analiza aumentar el presupuesto para Salud y Desarrollo Social

"La salud como un bien social"

Equilibrio fiscal y políticas sociales

El contexto

El gobierno de la provincia informó que se analiza por estas horas el aumento de los presupuestos de salud y desarrollo social para hacer frente a la creciente demanda de la sociedad. La medida fue instruida por el gobernador Gustavo Bordet a sus funcionarios y se da en el marco de la Campaña de Invierno.Los ministros de Economía, Hugo Ballay, de Desarrollo Social, Laura Stratta y de Salud, Sonia Velázquez, analizaron este lunes el aumento de la demanda de atención sanitaria y social en la población entrerriana y las modificaciones presupuestarias que se necesitan, debido a los cambios en la economía del país y su impacto en la provincia. El secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, participa de las gestiones con los ministros. "Que el equilibrio fiscal no sea a costa de las políticas sociales", sintetizaron.Según explicó Ballay luego de la reunión, el objetivo es "hacer más eficiente el gasto pero invirtiendo donde las necesidades son prioridad, como es el caso de estos dos ministerios", en referencia a Salud y Desarrollo Social.El titular de Economía sostuvo además, que el encuentro se inscribe en la dinámica de "trabajo mancomunado y en equipo que impulsa el gobernador Gustavo Bordet desde el primer día de gestión", y resaltó que para ambos ministerios "la demanda es mayor" en la actualidad. También se refirió al impacto de "el aumento de la inflación y el tipo de cambio" en la realidad social y en el sistema sanitario.Ballay también aclaró que la búsqueda del equilibrio fiscal que lleva adelante el gobernador Gustavo Bordet, "no va a pasar por ninguna de estas dos carteras, como tampoco va a pasar por ningún trabajador de la administración pública. Ese es el compromiso que asumimos y en eso trabajamos".Para completar, el ministro de Economía recordó que desde el gobierno provincial "nos hacemos cargo de valores que habitualmente atendía el gobierno nacional, pero el gobernador Bordet siempre ha priorizado que el tema social y el de salud sean atendidos como realmente corresponde. Independientemente del mayor esfuerzo que tengamos que hacer en cuanto a las finanzas".Por último, explicó que la medida está en pleno estudio y que "vamos a evaluar la demanda recibida para llegar al porcentaje de incremento del presupuesto".Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez resaltó que "desde el inicio de gestión el gobernador Gusatvo Bordet ha pedido a los ministerios trabajar en forma intersectorial y atender el componente de la salud, entendiendo a la salud como un bien social".En ese marco, "hace un mes atrás comenzamos a diseñar la estrategia de un abordaje conjunto de campaña de invierno", conjuntamente con Desarrollo Social, y "preparamos para el invierno justamente para la alta demanda, pero también por las instancias que tienen que ver con atender a los más vulnerables", agregó.Velázquez resaltó que la decisión de aumentar el presupuesto para ambas áreas se hace "desde un paradigma basado en los derechos de los ciudadanos entrerrianos y del componente desde la inclusión social".Además, esta política se lleva a cabo "con efectores que están los 365 días del año sosteniendo la situación sanitaria de la población y teniendo en cuenta este contexto nacional, una situación crítica y vulnerable", subrayó la ministra y aclaró que, "en cuanto al impacto de la crisis socioeconómica", "la variable no debe ser ni un ciudadano entrerriano, ni un trabajador"."Que el equilibrio fiscal no sea a costa de las políticas sociales" resumió a su turno la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta."Nosotros trabajamos con los sectores más vulnerables, generamos oportunidades donde no las hay y en esto definimos como prioritario poder hacer frente, entendiendo que creemos en un estado presente, activo, protagónico, que esté adonde hay un entrerriano que lo necesita", continuó la titular de la cartera social.Stratta explicó además, que "no es sólo el tema de las variables económicas, sino que la demanda aumenta y en función de eso tenemos que definir estrategias de contención social", y que "el gobernador ha fijado estas prioridades como parte de las políticas de Estado, dentro de su agenda pública".Los ministros, según se informó a través de un comunicado, analizaron el impacto de las modificaciones macroeconómicas, como la inflación, en la realidad diaria de la gente. "Los indicadores más claros son comedores y el componente de la atención de salud", sostuvieron.Además, diferenciaron el modelo de intervención política que lleva adelante Entre Ríos que fortalece presupuestariamente ambas áreas, frente a lo que hacen otras jurisdicciones: "Queremos sostener los objetivos de equilibrio fiscal pero justamente para fortalecer las políticas que necesita la gente, como salud y desarrollo social", se indicó.Otro de los puntos salientes del encuentro fue la evaluación de los cargos que la provincia ha asumido ante la retirada del gobierno nacional, tales como la ecuación en la inversión de tarjetas sociales. Antes, esa inversión era aportada en un 80 por ciento del gobierno nacional y 20 la provincia, y ahora es de un 60 por ciento de la provincia y apenas el 40 por ciento de Nación.También, la reducción en las prestaciones del programa nacional Incluir Salud, que atiende a la población de mayor riesgo, fue absorbido presupuestariamente por la provincia que se hace cargo, se indicó desde Gobernación a través de un comunicado.Los ministros hicieron hincapié en que las políticas provinciales se vertebran bajo el paradigma de la "inclusión social" y que, por ejemplo, los medicamentos son entendidos como un bien social. Por eso ante el crecimiento de la demanda "la provincia se hace cargo", "hay un Estado presente", resaltaron.