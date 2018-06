Ex funcionaria acusó a directora Departamental de Escuelas por "acoso laboral"

En la Delegación Chajarí del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos, se presentó una denuncia por acoso laboral, en el marco de la Ley 9671. Presentaciones como las descritas son las herramientas que tiene cualquier empleado en la actividad privada o estatal para denunciar dicho delito, no obstante en esta ocasión toma mayor relevancia al comprobar las identidades de quien y a quien se denuncia.



Stella Maris González, ex directora Departamental de Escuelas del Departamento Federación, quien estuvo en funciones hace menos de 90 días, denunció a la Profesora Mónica Masetto, actual Directora Departamental al considerar que los actos que "tiene para conmigo se encuadran dentro de lo que se conoce como "Conductas Limitadoras de comunicación", ya que critica continuamente el trabajo realizado por mí, realiza llamadas telefónicas amenazantes, insultantes y acusadoras, me amenaza verbalmente y a través de escritos y notas".



En este sentido a partir de ahora se debe notificar a la funcionaria denunciada y dentro de las próximas 48 horas, se deberá realizar una audiencia en la que seguramente una parte ratificará lo denunciado y la otra la desconocerá, sin dejar de reconocer que a partir de allí se podría potenciar alguna otra denuncia en el fuero penal, de acuerdo a los resultados de la audiencia, publica Tal cual Chajarí.