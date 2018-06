Municipalidad de Paraná: "Hay intencionalidades que buscan erosionar la gestión"

Política Varisco declara hoy en la causa que investiga vínculos con el narcotráfico

La Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Medios y Comunicación Ciudadana, emitió un comunicado en el ratifica que el intendente Sergio Varisco se presentará hoy a prestar declaración indagatoria ante el juez Leandro Ríos."Estamos frente a una instancia judicial de la que las autoridades municipales son muy respetuosas, pero esta Secretaría considera necesario que la sociedad toda esté a la altura de los hechos y comprenda que", se indicó en el escrito.No obstante, también consideran necesario "ratificar los expresado por el intendente Sergio Varisco a varios medios de prensa: "". Es preciso repetirlo por la deformación y/o tergiversación que se viene haciendo de la información, creemos, en algunos casos por desconocimiento y en otros con la finalidad de buscar algún rédito a través del daño", advierten desde la Secretaría de Medios y Comunicación de la comuna local.Asimismo, resaltan que "el intendente Varisco ha estado abierto a contestar todas las preguntas, incluso en aquellos medios que no han demostrado ecuanimidad ni, a nuestro criterio, seriedad en el tratamiento de la información. Sin embargo se producen y reproducen incesantemente publicaciones sin dar posibilidad de respuesta ni a Varisco ni a ninguno de sus abogados, como el caso de los doctores Rubén Pagliotto y Miguel Cullen"., y mucho menos pretendemos que no se informe de un hecho real como es el desarrollo de una causa federal en la que está imputado el intendente de Paraná. Nos alegramos al saber que hay medios de comunicación impresos, virtuales y audiovisuales que no dejan de informar todo, pero que no se montan a confundir y anticipar "defunciones políticas" que es lo que parece que están persiguiendo aquellos operadores que actúan a la sombra", denuncian en el comunicado.Recalcan enseguida que "estamos en un estado de derecho ysi es que hubiese imputaciones concretas. El intendente Sergio Fausto Varisco es consciente plenamente que la ciudad necesita información clara y dejar demostrado que".Sostienen que "y que otro poder, por caso el Judicial Federal, sea el que revele las informaciones certeras"."Varisco ha dado instrucciones precisas a sus abogados para que no apelen la resolución de Cámara que confirma al juez Leandro Ríos como responsable de llevar adelante este proceso judicial.. Por el contrario, lo que Varisco quiere, y en un punto también necesita, es que", prosigue la nota.Aclara que "esta afirmación no apunta a cuestionar al juez, de hecho el intendente ha ratificado en reiteradas oportunidades su confianza en la justicia, sino a advertir que más allá de la investigación en curso"."La verdad siempre se impone y a veces es reparadora de los momentos difíciles que hay que transitar para llegar a ella. Confiamos en la Justicia, confiamos en la gente", completa la Secretaría de Medios y Comunicación.