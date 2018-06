Reforma laboral: El gobierno daría marcha atrás con cambios en indemnizaciones

Los próximos pasos

El Gobierno está dispuesto a excluir de su plan de reforma laboral el capítulo referido al cálculo de las indemnizaciones.Así lo reconocieron al diarioun jerárquico del Ministerio de Trabajo, un senador oficialista y dos dirigentes sindicales de diálogo fluido con la Casa Rosada.De esta manera,Se trata del capítulo más resistido del proyecto de reforma laboral que el presidente Mauricio Macri envió al Congreso el 27 de abril último, tras el intento fallido de que sea debatido en diciembre de 2017.La iniciativa, incluso, ya había sido rechazada por el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, y por la CGT. La oposición al proyecto de ley laboral se escenificó la semana previa al debate por los aumentos de las tarifas con una foto del legislador y los sindicalistas."Nos parece bien el blanqueo laboral, ya que es una herramienta para reducir el trabajo informal y además permite fortalecer el sistema de seguridad social, pero rechazamos la modificación que quieren hacer del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Esa modificación por el Senado no va a pasar", advirtió Pichetto tras la cumbre con los gremios.En los títulos del proyecto oficial sobre reforma laboral figuran tres ejes: el blanqueo, las pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de la salud. Sin embargo, en el artículo 37 de uno de los capítulos, sobresale una intención para modificar el cálculo de las indemnizaciones. Ese es el punto que será excluido, según las fuentes oficiales.Dan por hecho que reunirán los avales suficientes para avanzar con el plan de blanqueo laboral, que prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores, y para la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de la salud, cuya finalidad será reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales y fijar un nuevo programa médico obligatorio.El sistema de prácticas formativas, que suplantará a las pasantías, es el otro capítulo que se impulsará, a pesar de que todavía genera dudas entre los gremios porque el pasante no recibiría un sueldo, sino una "asignación estímulo" que sería no remunerativa.AlternativaTriaca, con el aval de las cámaras empresariales y del principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario más adicionales remunerativos y no remunerativos, y sustituye a la indemnización. "Esta modalidad es utilizada en el sector de la construcción y brinda una mayor previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores", defendieron la iniciativa desde la cartera laboral.No está claro aún cuándo podría tratarse en la comisión del Senado el proyecto laboral. Pero