Inédito fallo judicial ordenó al Gobierno devolver tierras a comunidad mapuche

Un fallo judicial sin precedentes intimó al Gobierno a que le entregue títulos de propiedad a una comunidad mapuche que está asentada en el perímetro turístico de Bariloche. El lof Trypay Antú, liderado por la lonko de 85 años Clorinda Gualmes, logró, tras una extensa puja legal, una sentencia favorable en la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal para obtener las escrituras de esas tierras fiscales atribuidas al Ejército.



La jueza María José Sarmiento le ordenó días atrás al Poder Ejecutivo que "en el término de 60 días le transfiera a título gratuito el dominio de las tierras fiscales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a los efectos de su adjudicación inmediata en propiedad comunitaria al lof Trypay Antú". En este momento, las parcelas están bajo control el Ejército.



El lof Trypay Antú está liderado por la lonko de 85 años Clorinda Gualmes y se ubica en unas 170 hectáreas en el paraje Virgen de las Nieves, una zona muy transitada por los turistas. Queda en la ladera noreste del cerro Otto, a la vera de la ruta 82 y muy cerca del acceso al cerro Catedral y la ruta hacia el lago Gutiérrez.



Mientras tanto el Gobierno, que ya tuvo numerosos conflictos con los mapuche como la represión que incluye con la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, ya apeló el fallo, por lo que la sentencia aún no está firme.



El argumento de Cambiemos es que "no hay una ley de propiedad comunitaria para instrumentar una sentencia de este tipo".



Sin embargo, desde el INAI explicaron que "la comunidad está en su legítimo derecho de reclamar la propiedad, de acuerdo a la Constitución Nacional" aunque indicaron que "no hay una ley de propiedad comunitaria". Por eso argumentaron que "para que haya una norma de este tipo es necesario un acuerdo federal con las provincias y realizar una instancia de consulta con los pueblos originarios de nuestro país".



A su vez, la jueza Sarmiento había argumentado que "la Constitución reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas" y que "teniendo en cuenta todos los antecedentes" indicó que "el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer la adjudicación en propiedad comunitaria de las tierras cuya mensura ha sido aprobada por el INAI".



De todos modos, se trata del primer fallo de la Justicia Federal que ordena la instrumentación de la propiedad comunitaria con un grupo indígena, siendo que los anteriores ocurrieron en fueros provinciales.



Desde el INAI explicaron a La Nación que el Estado tiene unos 1454 grupos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, con personería jurídica pero que el Poder Ejecutivo Nacional aún no entregó escrituras a esas colectividades.