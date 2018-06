Más de 32.000 estudiantes y docentes se sumaron a la Educación Ambiental

Durante el 2017, más de 32.000 mil estudiantes y docentes de Entre Ríos fueron alcanzados por las actividades del Programa de Educación Ambiental."La educación ambiental es una de las premisas que estableció el gobernador Gustavo Bordet, para el plan educativo entrerriano, entendiendo que construida desde los valores y el compromiso proyecta un mundo y un futuro mejor para todos", dijo la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó.El Programa de Educación Ambiental dependiente de la Dirección de Planeamiento Educativo del CGE, está en marcha en la provincia desde el año 2007, impulsando como transversal la educación ambiental en la currícula de las escuelas de todos los niveles y modalidades de la provincia. Para ello desarrolla acciones que involucran certámenes, capacitaciones, talleres, olimpiadas y encuentros en todo el territorio entrerrianoLandó explicó, que "el trabajo que viene realizando el Programa de Educación Ambiental desde hace más de diez años es muy valioso, porque ha logrado que se aborde en las instituciones educativas la dimensión ambiental, despertando el interés de docentes, niños y jóvenes por el cuidado del ambiente, y el trabajo responsable en pos de una conciencia y cuidado ambiental".En ese sentido, la responsable del Programa de Educación Ambiental del CGE, Cristina Martínez, indicó que para este año se ha renovado y ampliado la propuesta pedagógica, dado que "se propone una Educación Ambiental con énfasis en la complejidad propia de la realidad, en la cual se generan y se desarrollan los problemas ambientales como una construcción social, donde los saberes aportan desde su propia especificidad marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos, que posibilitan la comprensión y la explicación de las temáticas ambientales", aseguró Martínez.Con continuidad en el tiempo: Concurso de Literatura Ambiental "Letra Verde" 9º Edición; Concurso de Fotografía Ambiental "Enfocá Tu Mirada" 10º Edición; Olimpíadas Provinciales de Ambiente y Desarrollo Sustentable 9º Edición; 10º Encuentro Provincial de Educación Ambiental.Eventuales: Talleres vivenciales sobre Ambiente y Paisaje; Jornada de capacitación "Educación Ambiental y Agroecología; Jornada de asistencia técnica para Delegados Ambientales; Capacitación Proyecto: Propuesta de trabajo conjunto para la Generación de Mapas Colaborativos; Seminario Intensivo de Formación de Formadores en Educación Energética y Ambiental.La propuesta pedagógica del Programa provincial de Educación Ambiental alcanza a los 17 departamentos de la provincia y sus acciones están destinadas a las escuelas de todos los niveles y modalidades, logrando impactar durante el ciclo lectivo 2017 a 32.163 mil alumnos, estudiantes y docentes. A saber:-Concurso de Literatura Ambiental "Letra Verde" 9º Edición: Participaron 800 alumnos, con la presentación de 583 obras inéditas.-Concurso de Fotografía Ambiental "Enfocá Tu Mirada" 10º Edición: Participaron 30.000 estudiantes con la presentación de 1.200 obras inéditas.-10º Encuentro Provincial de Educación Ambiental: participaron 243 alumnos con la presentación de 81 proyectos de investigación.-Olimpíadas Provinciales de Ambiente y Desarrollo Sustentable 9º Edición: 130 alumnos. (Alrededor de 390 estudiantes participan en las instancias departamentales, pasando a la instancia provincial aproximadamente 130).- Talleres vivenciales sobre Ambiente y Paisaje: participaron 200 docentes y 90 alumnos.-Jornada de capacitación "Educación Ambiental y Agroecología: Se capacitaron 250 estudiantes.-Seminario Intensivo de Formación de Formadores en Educación Energética y Ambiental: se capacitaron 50 docentes.En el 2017 comenzó la dictarse el Postítulo de Educación Ambiental en dos sedes de la provincia: Concordia y Villa Elisa-Colón-, alcanzando a más de 400 inscriptos. Entre ellos docentes, profesionales de diversos campos, y referentes de Organizaciones no gubernamentales, entre otros.La propuesta tiene como objetivo central, brindar la posibilidad de construir estrategias que posibiliten desarrollar aptitudes para educar a partir de consideraciones éticas e intereses comunitarios, en el marco de una política ambiental y cultural integral.El Programa Provincial de Educación Ambiental busca constituirse en una vía para el desarrollo de procesos educativos rigurosos y creativos que lleven a construir una dimensión ambiental que impregne el curriculum en su conjunto, las estrategias didácticas y la teoría pedagógica. Ha sido diseñado, pensado e implementado de manera transversal a todos los niveles educativos y enmarca dentro de sus acciones no sólo la producción y la actualización de información y material didáctico específico, sino también acciones de una continua revisión de estrategias, a partir del acceso a la temática ambiental desde un paradigma que no simplifique las miradas ni los modelos de la realidad.