Hay 30 diputados indecisos que definirán el destino del proyecto sobre aborto

Diez días antes de la definición y con 30 diputados que todavía no fijaron postura,, el espacio que cuenta con el mayor número de indecisos, señala un informe del diarioLa paridad se refleja también en las cuatro comisiones en las que se discute la iniciativa, aunque con una luz de ventaja a favor del proyecto de legalización, elaborado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Con algunos cambios, la iniciativa obtendría dictamen de mayoría el martes 12.En cambio, los pronósticos sobre lo que pasará en la sesión del miércoles 13 resultan dispares.. Con 114 diputados que ya se manifestaron en contra y 112 que lo hicieron a favor, el resultado depende de los que mantienen su posición en reserva o no se decidieron.Los intentos por convencer a los indecisos se intensificaron durante los últimos días, en especial en el interior del interbloque de Cambiemos, que cuenta con 63 diputados que ya anticiparon su voto negativo, 34 que apoyan el proyecto y 11 que todavía no se pronunciaron.El frente de los promotores de la legalización quedó Silvia Lospennato, secretaria parlamentaria de la bancada. El otro bando lo encabeza Nicolás Massot , jefe del bloque. Los dos responden políticamente al presidente de la Cámara, Emilio Monzó . Él es uno de los que no se definió, pero solo votará en caso de empate."Logramos terminar las audiencias con mucho respeto y sin pelearnos dentro del interbloque Cambiemos. Reinó la cordialidad. Me daría mucha pena que una foto, que en realidad es una acción partidaria, empañe este clima. Esto no fue lo convenido en el encuentro nacional del partido", se quejó la diputada Cornelia Schimdt Liermann (Capital). "Es una falta de respeto hacia los compañeros de bloque. Usar a figuras nacionales de manera pública es una suerte de presión sobre aquellos diputados que todavía no definieron su voto", se quejó otro legislador.En el sector a favor del proyecto responden que solo es una forma de contrarrestar el peso de las opiniones en contra vertidas por las principales figuras del Gobierno: Mauricio Macri , Marcos Peña , María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio , entre otros. "Nos inspiran la pluralidad de opiniones y el respeto. Nunca me ofendí con nadie que se manifestó en contra", explicó uno de los organizadores de la foto.En ese sector abundan las quejas y los reproches hacia el otro bando. "Entre quienes votan en contra hay algunos que se fanatizaron e hicieron lo imposible para impedir que viniera Rubinstein [el ministro de Salud]", protestó un diputado. "También conseguimos que se respete la fecha de la sesión, porque algunos querían estirar eternamente el debate para postergar la sesión hasta iniciado el Mundial . Querían que todo pasara desapercibido", agregó el mismo diputado.En el último día de exposiciones pudo verse otra escena de la batalla dentro del oficialismo. Personal de seguridad desalojó a Fabiana Túñez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, y Piter Robledo, subsecretario nacional de Juventud, de la mesa central de la sala, destinada a diputados y expositores, y los invitó a sentarse en un costado. "¡Es increíble! Esto lo hace Carmen, porque ellos vinieron a apoyar la legalización", se enfureció una diputada de Pro, en alusión a Carmen Polledo, presidenta de la Comisión de Salud y una de las más decididas detractoras de la legalización.Además de Monzó, los otrosson Héctor Stefani (Tierra del Fuego), Hernán Berisso (Buenos Aires), Álvaro González (Capital), Sofía Brambilla (Corrientes), Sebastián Bragagnolo (Mendoza) y Facundo Garretón (Tucumán). Los restantes oficialistas indecisos son de la UCR: Mario Negri (Córdoba), Daniel Kroneberger (La Pampa),y Hugo Marcucci (Santa Fe).Con menor intensidad, la pulseada se replica en las bancadas de la oposición. El segundo en cantidad de indecisos es el interbloque Argentina Federal. Con 18 votos en contra y 8 a favor, tiene 7 diputados que todavía no se pronunciaron: Javier David (Salta), Melina Delú (La Pampa), Danilo Flores (La Rioja), Beder Herrera (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Verónica Derna (Misiones) y Flavia Morales (Misiones).En el interbloque del Frente Renovador hay una mayoría de 13 a 5 en contra del proyecto y solo tres diputados indefinidos: Felipe Solá, Mirta Tundis y Fernando Asencio, los tres de la provincia de Buenos Aires. De los bloques mayoritarios, el Frente para la Victoria (FPV) es el único con mayoría a favor de la iniciativa (52 a 8), mientras mantiene a 5 indefinidos: los bonaerenses Fernando Espinoza, María Isabel Guerín y Abel Furlán, y los formoseños Inés Lotto y Gustavo Fernández Patri.El resto de los indecisos son Mirta Pastoriza (Frente Cívico por Santiago), Gustavo Saadi (Elijo Catamarca), Luis Contigiani (Partido Socialista-Santa Fe) y Alejandro Ramos (Primero Argentina-Santa Fe).