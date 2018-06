Colectivo Paraná-Santa Fe: Pedirán descuento para estudiantes y más frecuencias

Desde este viernes empezó a regir un nuevo aumento en el costo de la tarifa (con Sube) para el boleto interurbano de Santa Fe a Paraná y viceversa. Ahora cuesta 19,10 pesos: casi un 10 % más (antes costaba 17,40 pesos). En marzo había habido otra suba: desde ese mes hasta hoy, en tan sólo tres meses, el boleto es un 24,80 % más caro.La escalada de aumentos viene preocupando a la Federación Universitaria del Litoral (FUL), porque impactan directamente en la canasta básica universitaria. La movilidad es clave para muchos estudiantes que estudian en ambas ciudades y para muchas personas que trabajan (aquí o allá) y deben viajar todos los días.Con todo, la federación luego de reunir más de 6.500 firmas en la plataforma change.org.La novedad es que se logró una audiencia con el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, a las 16 en Buenos Aires, y de la cual participarán también los Defensores del Pueblo de ambas provincias, Santa Fe y Paraná. La FUL planteará al funcionario la posibilidad de implementar algún tipo de descuento y, también, sumar más frecuencias y unidades de colectivos para las dos firmas que hacen los viajes.Guillermo Ferrero, actual presidente de la FUL.Hoy no hay ningún beneficio para quienes hacen diario estos viajes interurbanos de la capital a Paraná o viceversa."Los chicos que van y vienen pagan la tarifa plana y consideramos es una injusticia. Pues el problema es que para los estudiantes este pasaje es como un 'urbano' más; no es que van una vez a la semana: viajan ida y vuelta todo los días. Hay algunos que viven lejos de la ciudad y que deben tomarse un pasaje urbano hasta la Terminal santafesina (para ir a Paraná), luego volver a la Terminal de esa ciudad, y desde la Terminal de aquí pagar otro boleto común para regresar a su casa. Pagan cuatro viajes en un día. Es mucho dinero para un estudiante. A los chicos les cuesta mucho llegar a fin de mes", planteó Ferrero.Ferrero contó que el planteo que se le hará a Dietrich será que se entienda que viajar de Santa Fe a Paraná o viceversa "implica pagar un boleto "casi urbano". Porque es algo de todos los días, no es de media ni de larga distancia, no es una vez por semana. Y con ese argumento, plantear algún tipo de descuento especial".El referente estudiantil consideró que esta situación termina siendo frustrante para los estudiantes. "A veces deriva en deserción, en abandono de estudios. Es tanto el estrés de tener que 'comerte' dos horas de cola para ir o venir durante 30 minutos de viaje a cursar, luego otras dos horas de cola para el retorno, y otros 30 minutos de "bondi". Es muy deficiente el sistema, muy caótico. Y desde Paraná hacia aquí, la situación es mucho más complicada", advirtió.