CGT Entre Ríos adherirá al paro contra las políticas del gobierno nacional

Se desarrolló el plenario de las cinco regionales de la CGT Entre Ríos, este sábado en Villaguay, en el marco de las reuniones que se vienen realizando para analizar la problemática en cada departamento, no sólo de los trabajadores, sino también de los jubilados, desocupados, subocupados, estudiantes, pymes.En la oportunidad, participaron representantes de las regionales de Villaguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón, este sábado en Villaguay."Desde el gobierno nacional de Cambiemos con el presidente Macri a la cabeza, día a día se viene castigando y cercenando derechos a los trabajadores, a los que menos tienen, que comenzaron ni bien asumieron con el veto, a la ley anti-despido, siguieron con ART, la metida de mano al bolsillo a los jubilados, y ahora al veto a la ley que declaraba la emergencia tarifaria", indicaron desde la entidad sindical a través de un comunicado."Cambiemos es un gobierno con pensamientos y acciones conservadoras en contra del pueblo trabajador, piensan y actúan todos iguales, para ellos el pobre el hijo del laburante no debe educarse, no puede llegar a ser profesional, motivo por cual repudian y degradan a la enseñanza pública", denunciaron."Las regionales reunidas sostenemos que la unidad del movimiento obrero organizado debe de ser inmediata, una normalización de CGT, que genere una conducción que de repuestas a la coyuntura que estamos viviendo, para lo cual es necesario incluir las demás centrales CTA, movimientos de trabajadores informales y cooperativas sociales, que debe estar dispuesta a confrontar con este modelo conservador-neoliberal", apuntaron en el texto que fue difundido tras el encuentro.Y continúa: "Este modelo que con la pérdida del rumbo, la legitimidad de gestión, están llevando al pueblo a un estado de angustia por no poder solventar las necesidades más básicas, incentivando la bicicleta financiera, y endeudando al país por varias generaciones"."En este contexto, el movimiento obrero organizado a través de la CGT nacional y la regionales de todo el país, debemos de ocupar la calle con objetivos claros, de frenar la mano del gobierno de Cambiemos, no existe gobernabilidad en esta coyuntura. Rechazamos el tratamiento de la flexibilización laboral, porque es flexibilización no reforma, con el neoliberalismo-conservador no se negocia, se lo enfrenta", argumentaron las cinco regionales entrerrianas de la CGT."Las regionales de CGT de Entre Ríos reunidas en la ciudad de Villaguay, exigimos y apoyamos en forma rotunda un paro general, con movilización en las plazas de todos el país y con fecha que no debe de pasar más de una semana", finaliza el comunicado.