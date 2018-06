Bordet y el primer ministro de Vietnam evaluaron nuevas líneas de intercambio

Turismo y cultura

En el marco de la misión comercial al sudeste asiático,y su equipo de gobierno, con quienes evaluó la posibilidad de. También apuntan a exportar productos con mayor valor agregado.En la capital de Vietnam, Bordet y el santafesino Miguel Lifschitz, mantuvieron encuentros institucionales con las autoridades de gobierno del país asiático que bajo la figura de una república socialista con economía de mercado, se ha transformado en una las economías más dinámicas del mundo.Estuvieron con el vicepresidente del Comité Popular (gobierno) de Hanoi, Nguyen Van Suu, y con viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, Do Thang Hai. Pero fue la audiencia con el primer ministro, que es el jefe del Poder Ejecutivo del Gobierno vietnamita, la de mayor gravitación institucional y política.Nguy?n Xuân Phúc señaló que Vietnam tiene un entorno empresarial favorable que atrae grandes inversiones y propuso establecer una asociación entre las regiones de su país y las provincias centrales de la Argentina.El primer ministro también aseveró que las firmas argentinas que ingresen a Vietnam, podrán también insertarse en otros países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, China y demás mercados de Asia., expresó el mandatario entrerriano, que estuvo acompañado por el vicegobernador, Adán Bahl, el embajador argentino Juan Valle Raleigh, el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera?, y el diputado nacional Gustavo Zavallo?."Pudimos percibir que hay un interés creciente en los productos argentinos, podemos competir muy bien con precios en el mercado de Vietnam y también en calidad que es algo que se encargaron de destacarlo", continuó Bordet.En este sentido, resaltó que en el marco de la Región Centro, "las tres provincias tenemos para ofrecer muy buenas variedades de productos que van desde lo agropecuario, lo vinculado a medicamentos y también en lo que genera valor agregado, que es una de las metas que nos hemos fijado" y destacó que la idea es "no sólo exportar alimentos, sino también que se incorpore mano de obra y trabajo a estos procesos y que luego sí tengan como destino final los mercados internacionales".Por otra parte, Bordet destacó la necesidad de afianzar no sólo "los lazos comerciales que habitualmente realizamos, que es el objetivo en sí de esta misión comercial, sino también lazos que tienen que ver con lo cultural, con la amistad de nuestra región con países como Vietnam o Tailandia". "Esto genera", agregó.Además "Vietnam se está abriendo al mundo" incluso en "segmentos claves como el turismo", resaltó Bordet y por lo tantoEntre los productos sobre los cuales hablaron en la reunión con el máximo mandatario vietnamita se encuentran las carnes bovinas "que fue algo destacado y puntual, y sobre los que manifestaron interés las autoridades políticas e institucionales aquí en Hanói"; sin embargo "también lo que es carne aviar", contó Bordet, ya que "si bien hay producción en esta zona también hay subproductos que después de soja, es lo que más se está llegando a esta zona"."Tenemos mucha tarea por delante para lograr una cooperación real y efectiva, además de la comercial que hemos hecho ahora", indicó el mandatario y valoró que "ambas cancillerías estarán trabajando una integración de nuestra Región Centro con una región justamente de aquí de Vietnam".Por su parte, el embajador argentino en Vietnam, Juan Valle Raleigh sostuvo que "había mucha expectativa de las autoridades de Vietnam de poder recibir a los tres gobernadores, de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba".. Es un país muy importante para Argentina en lo que es agronegocios. Estamos tratando de vincular mejor a nuestras empresas de manera que nuestras economías se complementen cada vez más", continuó.Por otra parte, Valle Raleigh explicó que las provincias de la Región Centro "tienen una mayor vinculación económico y comercial con Vietnam por el aparato productivo de las tres provincias que colocan sus productos en este mercado", y que "también estamos buscando algún tipo de".