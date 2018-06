Marcha Federal: Organizaciones sociales y gremios reclamaron "paro nacional"

Organizaciones gremiales y sociales concluyeron hoy su multitudinaria "Marcha Federal" con un acto en la Plaza de Mayo, en el que reclamaron un "paro nacional" frente al "riesgo social" de las políticas económicas del Gobierno, al tiempo que cuestionaron la suba de tarifas y el acuerdo con el FMI.El llamado a un paro fue la consigna que mayor adhesiones cosechó entre los oradores, como el líder de La Bancaria y dirigente de la CGT, Sergio Palazzo; el titular de Suteba, Roberto Baradel; y referentes de ATE, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Frente Darío Santillán.Durante el acto que se realizó en la Plaza de Mayo luego de una marcha de cinco días que atravesó distintos puntos del país y colmó el centro de la Ciudad de Buenos Aires, Palazzo -que junto a Pablo Moyano, de Camioneros, encabezan el sector más combativo de la CGT- pidió directamente a esa central gremial que lleve adelante un paro general."Los gremios estamos reclamando que la CGT acompañe la decisión de un paro nacional para reclamar que el Gobierno cambie su política, que mire a los que menos tienen, que deje de mirar el horizonte de los más ricos", señaló el líder del sindicato de trabajadores bancarios.Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, se sumó a ese planteo al afirmar que "no es momento para cobardes, hay que pagar el precio de defender al pueblo y si es necesario convocar a un paro nacional activo con cortes de ruta por todo el país".El secretario general de ATE Capital, Hugo "Cachorro" Godoy, también reclamó un "gran paro nacional con movilización en todo el país", tras destacar que la Marcha Federal "nació para decirle no al ajuste, a la entrega".Esteban Castro, referente de la CTEP, también adhirió al planteo y, en un juego de palabras con la consigna de la marcha "Tierra, techo y trabajo", invitó al público a cantar "Pan, trabajo, el Fondo al carajo", en alusión al Fondo Monetario Internacional (FMI)."La dos CTA resolvimos para la semana que viene un paro general de actividad, pero tenemos que hacerlo con todas las organizaciones, un paro donde nadie vaya a trabajar", reclamó a su turno turno Baradel, en representación del sindicato de docentes bonaerenses que integra una de las CTA.En tanto, Dina Sánchez, en nombre del Frente Darío Santillán, se plegó al pedido de "un paro para frenar las políticas de ajuste y los despidos del Gobierno", al tiempo que cuestionó el posible acuerdo con el FMI, que según dijo significa "hambre y muerte".En el mismo sentido se expresó el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete: "Sabemos lo que significa el Fondo Monetario Internacional, que significa más ajuste, más destrucción, menos trabajadores", señaló.El techo del 15% a las negociaciones paritarias, los aumentos de tarifas y los despidos en distintas áreas del Estado como parte del "ajuste" ocuparon parte importante de los discursos, así como las críticas a los dichos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sobre el acceso a la universidad pública.Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, también se sumó al acto y allí se refirió a los dichos de la gobernadora: "Pobre la señora Vidal, que quiere que seamos todos analfabetos"."En qué cabeza cabe que quien gobierna la provincia de Buenos Aires tenga ese desprecio por la educación. Lo mejor que le puede pasar a los pibes es estar en la escuela. Tienen que abrir universidades en todos los barrios", agregó Menéndez.Castro, por su parte, se dirigió "a la señora Vidal" para decir que se necesitan "más maestros porque no es cierto que sobran" y Baradel reclamó que "dejen de atacar a la escuela pública