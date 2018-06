Ofrecieron un 19 por ciento de aumento salarial a los estatales entrerrianos

En el marco de la nueva reunión paritaria del gobierno provincial con ATE y UPCN, el Ejecutivo provincial mejoró la oferta salarial. La misma es en total delAdemás, incluye"Es una propuesta diferente que se puede contemplar. Hemos definido pedir un cuarto intermedio para la semana que viene para analizarla con los trabajadores", dijo ael secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Oscar Muntes.Asimismo, precisó que"Es una propuesta diferente, pero esperábamos mucho más. Si hubiera sido el 23 por ciento y cláusula de revisión, con 17.000 pesos de mínimo hoy acordábamos", manifestó el dirigente gremial, quien adelantó que a ahora irán "a asambleas y en el Consejo Directivo provincialPor otra parte, Muntes señaló que avanzaron "en pases a planta permanente. Entregaron listados, pero van muy lentos, al igual que el instructivo de recategorizaciones".Además "hay mucha diferencia en lo que es pases a planta permanente y estabilidad laboral en el Consejo General de Educación. Recibimos una contestación que no satisface, porque no quieren cumplir el instructivo. No vamos a aceptar ningún listado que no sea en base a lo firmado".. Finalmente, Muntes expresó queEn tanto,como la quiere presentar el gobierno, sino que es diferente, y, y queremos que se revierta", explicó la secretaria gremial del sindicato, Carina Domínguez."No es superadora porque ese porcentaje mayor que se ofreció, tiene que ver con la grave situación que atravesamos en el país, y no con un mejoramiento integral de la propuesta que se venía discutiendo en la mesa paritaria", argumentó la sindicalista aUPCN reiteró que pretende reiniciar la discusión paritaria, antes de que porcentaje inflacionario supere el del aumento ofrecido. "Queremos que se discuta la cláusula de revisión antes que se cumpla el porcentaje ofrecido, al llegar al 17%, o que se establezca una cláusula gatillo, de manera que no se pierda poder adquisitivo en el salario a la espera de una discusión para cerrar el año", reiteró Domínguez.En la oportunidad, desde el sindicato advirtieron ely demandaron que se resuelvan rápidamente los inconvenientes registrados en los listados provisorios, sobre todo, en el área de Salud.Respecto para la nueva fecha establecida para tratar las, desde el sindicato manifestaron su desacuerdo con la metodología de trabajo. "UPCN presentó una propuesta en octubre, la que no fue contemplada, y ahora se pretende llevar la discusión como resultado de la paritaria 2018, siendo que es una deuda pendiente del año anterior", denunció Domínguez.