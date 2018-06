Diputados de Cambiemos pidieron que se trate el martes el desafuero de Urribarri

El bloque de Diputados de Cambiemos solicitó formalmente a la Cámara de Diputados que incluya, en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales que tendrá lugar el martes, el pedido de desafuero al presidente del cuerpo y ex gobernador Sergio Urribarri, que ya fue formulado por la Justicia y que cuenta con estado parlamentario desde la semana antepasada, cuando tuvo ingreso al sesionar la Cámara baja.



Los legisladores hicieron este pedido ante la decisión del oficialismo de convocar para el martes a la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Diego Lara (FpV) y no incluir en el temario el pedido de desafuero a Urribarri formulado por la Justicia en el marco de las investigaciones que se siguen en ese ámbito y que están caratuladas como "Urribarri, Sergio Daniel- Baez Pedro Angel-Buffa Germán Esteban sobre negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".



Los diputados de Cambiemos coincidieron en que "los fueros no pueden ser un escudo de protección y confiamos en que Urribarri respetará su compromiso público de que no harán uso de ellos a la hora de rendir cuentas de sus actos. Los fueros no son personales, son de la Cámara y apelamos a que todos los diputados hagan su tarea y trabajemos con celeridad para dar tratamiento a este pedido. Esperamos que el compromiso de Urribarri no termine en una protección.



Los fueros no pueden quitarse por propia voluntad, por lo que esperamos que todos los diputados hagan el gesto indispensable para ser iguales ante la ley y facilitar el trabajo de la Justicia".



El tratamiento del desafuero, según el Código Procesal Penal, debe ser girado inmediatamente a la comisión de Asuntos Constitucionales "la que deberá emitir dictamen en un plazo de sesenta días. La Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, aún cuando no exista dictamen de comisión"



El pedido de desafuero de la Justicia ingresó a Diputados la semana antepasada y debe ser tratado en comisión para que luego el pleno resuelva al respecto al tiempo que el reglamento de la Cámara especifica en su artículo 54 que las comisiones deberán expedirse a la mayor brevedad posible so pena de ser emplazadas en sesión pública por la Cámara, previa denuncia de su presidente o de cualquier diputado. Ese artículo también indica que "La Cámara previa resolución de la misma podrá constituirse en comisión y abocarse al conocimiento del asunto que debe ser despachado por la comisión respectiva".



La causa por la que se pide el deafuero de los diputados se inició en 2013, y busca determinar las responsabilidades en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el presunto direccionamiento de contratos de publicidad oficial que habrían beneficiado a personas vinculadas directamente con los legisladores y que se habrían pagado con dineros del Estado.