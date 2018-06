Camioneros comenzaron las medidas de fuerza

El secretario general del gremio de camioneros en Entre Ríos, Jorge Ávalos, informó a que esta noche iniciaron las medidas de fuerza ante el fracaso de las negociaciones paritarias. Las primeras acciones serán asambleas en las empresas, pero podría haber un paro.





"A medida que se vayan dando las cosas, iremos tomando medidas, pero los primeros pasos serán las asambleas, que comenzaron esta noche en algunas empresas, mañana seguirán en otras y el lunes iremos a fondo en todas", adelantó. Asimismo, dijo que "seguramente" habrá un paro a corto plazo.



En las paritarias del sector "lamentablemente", no se llegó a ningún acuerdo dado que los empresarios "siguen con las mismas instancias que ha marcado el Gobierno nacional: fueron directamente con el ofrecimiento de 15% de aumento y con condiciones de modificar el convenio colectivo, precarizándolo", consignó.



Luego, detalló que esta precarización traía aparejada una "quita de 5 puntos para el chofer, del plus vacacional y del 1% de antigüedad". Esto motivó que el gremio de Camioneros "rechace las paritarias, lo que generará el movimiento en asambleas permanentes e ir viendo qué es lo que pasa de aquí a 15 días que es cuando se producirá la próxima audiencia". Tarifas Ante la decisión del Presidente Mauricio Macri de vetar el proyecto que frenaba el incremento de tarifas, retrotrayéndolas a noviembre del 2017 y atando la suba las variaciones salariales, el dirigente cuestionó que la CGT parece "dormida, esperando no sé qué cosa".



Por eso "cada uno de los sectores gremiales que se han visto afectados han ido aplicando otras metodologías, como la multisectorial, la Corriente Federal y han trabajado en conjunto ya que en la CGT, salvo el compañero (Juan Carlos) Schmidt (integrante del triunvirato nacional), están dormidos, esperando qué va a pasar", mencionó Ávalos en declaraciones a APF.



A la central obrera "le falta el espíritu y la sangre nueva que nosotros consideramos que tiene el compañero Pablo Moyano, que es quien le daría la identidad que necesita hoy la CGT para estar en las calles reclamando por la pérdida de salarios, de puestos de trabajo y freno a los tarifazos que están perjudicando a los trabajadores, como a las pymes", postuló.



Luego, apuntó que la situación amerita una medida de fuerza más contundente, como un paro porque "de otra forma no creo que se frene. La gente lo está pidiendo y los gremios, sobre todo los más chicos, lo están necesitando", concluyó.