CGE trabaja junto a las universidades para fortalecer la formación docente

Con el propósito de fortalecer y articular acciones en el marco de las políticas públicas de la formación docente y tecnicaturas de la provincia, se realizó un encuentro de Educación Superior con autoridades del Consejo General de Educación y universidades públicas y privadas de la provincia.



El encuentro se realizó en el despacho de la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó, y participaron el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella; el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler; la secretaria Académica de la Facultad Teresa de Ávila, Universidad Católica Argentina (UCA) Paraná, Balbina Endelman Zapata; el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Educación de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU); el coordinador de Nivel Terciario Libertador San Martín, Eduardo Silva de la Universidad Adventista del Plata (UAP); las directoras de Nivel Superior del CGE, Marcela Mangeón y de Educación de Gestión Privada, Fabiana Minatta.



En la oportunidad, la presidenta del CGE, Marta Landó, destacó la importancia del encuentro y dijo que "es una instancia importante en lo que respecta a la educación superior, dado que se trata de lograr a través de esta mesa conformada por las diferentes autoridades de universidades de la región y el Consejo de Educación a través de la Dirección de Educación Superior, generar un espacio de diálogo entre las instituciones, con el propósito de fortalecer y articular acciones en el marco de las políticas públicas de la formación docente y de las tecnicaturas de la provincia".



Por su parte, el decano de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler, resaltó la importancia del encuentro convocado por el CGE, y recordó el trabajo que venían desarrollando con el organismo educativo en una mesa de similares características y señaló: "Nos parece muy importante que nos podamos sentar todas las instituciones de educación superior, universitarias y no universitarias, como es la Dirección de Educación de Superior del CGE y la Dirección de Educación de Gestión Privada con las universidades públicas y privadas que tienen asiento en la provincia".



Sobre la instancia, Sattler, señaló que "fundamentalmente trabajamos organizadamente, en la cual cada institución dio su parecer y me parece que la iniciativa del Consejo General de Educación de que nos sentemos todos en una mesa a planificar la Educación Superior en la provincia es más que novedosa. El poder planificar la propuesta académica que cada institución tiene de manera estudiada y que trabajemos en la no superposición de las propuestas, es importante porque permite planificar la educación superior en la provincia y eso no es menor".



Por su parte, la directora de Nivel Superior del CGE, Marcela Mangeón, manifestó que "se trata de una iniciativa que intenta consolidar esfuerzos de trabajo, la idea es armar y definir una agenda de trabajo conjunto que tiene que ver con esta definición de las políticas de formación docente y tecnicaturas, es decir poder consolidar esfuerzos de trabajo que hacen a la formación inicial y continua de todos los estudiantes y docentes para profesionalizar el espacio que hace a la educación en nuestra provincia".



Además, Mangeón sostuvo que fue un encuentro ameno y destacó el compromiso de las partes, "teniendo en cuenta que son tiempos en los que nosotros tenemos que mancomunar esfuerzos, y de siempre tener presente quienes son los actores principales de todos estos acuerdos, que va mas allá de todas las instituciones presentes, es en el esfuerzo de la institucionalidad que nos merecemos como provincia, y este encuentro marca un hito en el desarrollo de la educación superior". Agenda Los temas abordados en el encuentro incluyeron presentación de las líneas de acción de las Dirección de Educación Superior del CGE; Concertar agenda de trabajo con rectores que involucren a los decanos y secretarios académicos con las direcciones de nivel superior; trabajo articulado sobre el Mapa de propuestas académicas de la instituciones involucradas: espacios de vacancias y sobreofertas; propuestas de formación, capacitación, actualización para la formación docente y tecnicaturas: acciones compartidas; participación en la comisión de títulos que referencien las competencias y reconocimiento de los títulos para los organismos involucrados, entre otros.



En encuentro fue convocado por el Consejo General de Educación a través de la Dirección de Educación Superior y la Dirección de Educación de Gestión Privada, y se desarrolló el martes en el despacho de presidencia del organismo educativo.