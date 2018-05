"Los que votaron la ley no dijeron de dónde salían los recursos", afirmó Macri

El presidente Mauricio Macri ratificó esta tarde que la ley que buscaba frenar tarifas fue vetada y sostuvo que esa iniciativa "no está financiada, los que la han votado no dijeron de dónde iban a salir los recursos"."Si dejábamos esa ley, había que invertir 110.000 millones de pesos, significaba suspender la Asignación por Hijo y otros programas sociales", advirtió Macri durante una conferencia de prensa que brinda en la ciudad salteña de Cachi.Macri insistió esta tarde en que el Congreso "no está facultado para legislar sobre las tarifas", al defender su decisión de vetar la ley votado por el Congreso para retrotraer aumentos en servicios de electricidad, gas y agua."Todos los argentinos debemos pagar las mismas tarifas, y hasta ahora la Ciudad de Buenos Aires y la provincia pagaban menos que en el interior", sostuvo Macri en conferencia de prensa en la ciudad salteña de Cachi.El presidente sostuvo que "a nadie le gusta aumentar tarifas. Si hubiese una alternativa, no las habría subido".Macri sostuvo esta tarde que gobernadores y senadores deben "explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre", al referirse a la ley que pretendía limitar los aumentos de tarifas de servicios públicos."¿Para qué lo hicieron? ¿Quería hacer una demostración de poder el peronismo? No se equivoquen, el poder lo tiene la gente", criticó el mandatario.En ese sentido, apuntó: "Los gobernadores, los senadores tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que no era viable"."Yo no voy a aflojar", aseguró el jefe de Estado en conferencia de prensa desde Salta, mientras resaltó que "las cosas están en el camino correcto".Al cuestionar el proceder de la oposición, cuestionó que "no dice dónde está la plata"."Las cosas se construyen a partir de decir la verdad", insistió y consideró que "los argentinos no quieren volver atrás".Afirmó que el Gobierno busca mostrar que lo sucedido con la ley votada el miércoles en el Senado fue una "recaída".El Presidente afirmó que su gestión pretende que "en forma gradual no haya subsidios cruzados desde el interior de la Argentina hacia Buenos Aires".AMPLIAREMOS