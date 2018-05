Control de licencias docentes: El Senado convocará a la titular del CGE

Los miembros de la Comisión de Educación del Senado convocarán a la titular del Consejo de Educación, Marta Landó, para solicitarle que agilice el control de las licencias docentes. Los altos niveles de ausentismo afectan el patrimonio del Estado y perjudican a los alumnos. "Hay un problema en la educación y hay que empezar a poner el ojo en las causas", dijo el senador Francisco Morchio (Cambiemos).



Este miércoles se realizó una nueva reunión de la Comisión de Educación del Senado y los legisladores decidieron convocar a la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó "para analizar cuestiones de fondo que permitan vislumbrar cambios significativos en la educación entrerriana".



Puntualmente dieron dictamen a un proyecto de comunicación impulsado por el presidente de la Comisión de Educación, Francisco Morchio, que está dirigido al Poder Ejecutivo por el que se solicita que "se realicen las gestiones necesarias para optimizar el sistema de otorgamiento de las licencias del personal docente, a fin de hacer frente al ausentismo que hoy tiene lugar en las escuelas de nuestra provincia, así como también el costo de la planta docente suplente".



Al respecto, el Senador dijo que "el encuentro todavía no tiene fecha porque debe ser coordinada con el CGE", pero la idea es pedirles a las autoridades del organismo que "pongan el ojo en el tema de las licencias".



En esta necesidad "coincidieron los senadores de los distintos bloques que integran la Comisión de Educación", resaltó Morchio, quien consideró que este es un tema "que trasciende lo partidario" y sostuvo que incluso en el proyecto en cuestión se cita al gobernador Gustavo Bordet.



El mandatario provincial manifestó en distintas ocasiones su preocupación por el alto nivel de ausentismo docente e insistió en mejorar el otorgamiento de licencia. En su discurso de inauguración del período ordinario de sesiones del año 2017 expresó que hay" cuatro docentes por pizarrón. No puede ser que manden los certificados médicos por motomandado".



Para Morchio se trata de una problemática sobre la que hay que poner el foco: "La Ley de Presupuesto del año 2018 establece en su artículo 12º que 'el costo de la planta de personal docente suplente deberá tender a mantenerse dentro del ocho por ciento del costo del plantel docente permanente aprobado por la presente ley'. Sin embargo, en marzo de 2018, la planta del personal docente suplente equivale a un 17 por ciento de la planta total".



¿Cómo se puede lograr una disminución del nivel de ausentismo entre el personal docente?, se le preguntó a Morchio, quien dijo: "Hay que poner el ojo en el tema de las licencias. Un docente tiene que estar en su plenitud física y mental para dar clases, pero no puede haber docentes que piden licencia y después se los ve en fotos de Facebook haciendo viajes".



El elevado nivel de ausentismo "genera inconvenientes al alumnado porque permanentemente está rotando de docentes, también afecta al presupuesto provincial educativo y atenta contra el sueldo de los trabajadores de la educación".



Cuestionó la ausencia de controles y diferenció lo que sucede en el Estado de lo que pasas en las escuelas privadas. "En una empresa privada hay un médico que determina si un trabajador está enfermo o si, por el contrario, está en condiciones de trabajar y se está haciendo el vivo. En lo público debería ser igual y, en este sentido, cito al gobernador Bordet cuando dijo que no puede ser que los certificados se lleven por motomandado".



Respecto al papel que podrían tener en los gremios en este debate, el Senador pidió a los sindicatos que "abran un poco la mente, y que entiendan que uno está a favor de la educación, de los docentes, y de que trabajen en un buen ambiente".



"Como políticos no podemos pensar que legislamos o tomamos medidas en función de lo que opinan los gremios, tenemos que pensar en mejorar el sistema educativo", aseveró luego.



"Tenemos un problema en la educación y hay que empezar a poner el ojo en cuáles son las causas", remarcó Morchio.



La voz de otros legisladores



De la reunión de la Comisión de Educación del Senado, además de Morchio, participaron sus pares Miriam Espinoza, Nancy Miranda, Miguel Piana y Beltrán Lora.



En el encuentro la senadora Espinoza sostuvo que "los derechos conquistados deben sustentarse sobre la base de las obligaciones".



"No vamos a coartar derechos, pero tampoco podemos permitir que al mes de mayo, los niños estén con la tercera suplente en un grado" y citó a la presidenta del CGE, Marta Landó en el Senado, cuando el mes pasado concurrió al recinto de la Cámara de Senadores y afirmó: "Sabemos que los niños no aprenden bien cuando cambian permanentemente de docente".



La Senadora destacó la necesidad de encontrar una "solución" a esta problemática "no sólo por los costos de las suplencias, sino por la incidencia en el sistema educativo".



Por su parte, el senador Piana compartió también idéntica preocupación de los legisladores que le antecedieron en la palabra, e hizo además algunas diferenciaciones entre lo que ocurre en las escuelas de ciudades y las de campo: "Recorro permanentemente las escuelas de mi departamento (Federación) y visualizo que si bien todas tienen diferentes falencias, al momento de buscar o no las soluciones, existen actitudes muy distintas y opuestas".



El proyecto de Morchio



El proyecto de comunicación, impulsado por Morchio, que tuvo dictamen en la comisión "solicita al Poder Ejecutivo que realice las gestiones necesarias para optimizar el sistema de otorgamiento de las licencias del personal docente, a fin de hacer frente al ausentismo que hoy tiene lugar en las escuelas de nuestra provincia, así como también el costo de la planta docente suplente".



En los fundamentos se indica que "la Ley de Presupuesto del año 2018 establece en su artículo 12º que 'el costo de la planta de personal docente suplente deberá tender a mantenerse dentro del ocho por ciento del costo del plantel docente permanente aprobado por la presente ley'. Sin embargo, en marzo de 2018, la planta del personal docente suplente equivale a un 17 por ciento de la planta total".



"Este dato lo reveló la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó, al exponer, el pasado miércoles 11 de abril, ante la Comisión de Acuerdos del Senado, en el marco de la audiencia pública para evaluar su pliego de designación. 'Esto se tiene que dar a conocer para darle una solución. No sólo por los costos de las suplencias, sino por la incidencia en el sistema educativo. Los chicos no aprenden bien cuando cambian permanentemente de docente. Es muy importante que el docente esté bien con su salud y que pueda seguir dando clases durante todo el ciclo lectivo'", señala la iniciativa.



El proyecto también cita las declaraciones que el gobernador Gustavo Bordet realizó cuando inauguró el período ordinario de sesiones del año 2017. Allí dijo que "hay cuatro docentes por pizarrón. No puede ser que manden los certificados médicos por motomandado .Tenemos que ir hacia un sistema integrado". Morchio recordó además que en el año 2016 Bordet también enunció: "No hay nada más perverso y distorsivo en un sistema que haya gente que no trabaja y cobra igual que el que trabaja todos los días".



Para el Senador de Cambiemos, "establecer reglas claras debe ser una responsabilidad central del Estado, como así también, controlar y auditar su cumplimiento. Con altos niveles de ausentismo, no sólo se ve afectado el patrimonio del Estado provincial, ya que debe pagar más de una vez por la misma tarea, sino que los más perjudicados son los alumnos". (APF)