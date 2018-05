El partido de Urribarri inició el trámite de inscripción en Secretaría Electoral

Rumbo al 2019

Kirchnerismo provincial

Este miércoles 30 de mayo se efectuó formalmente la solicitud de obtención de Personería Jurídica del "Partido de la Victoria", que en la provincia encabeza el ex Gobernador Sergio Urribarri, ante la Secretaría Electoral Nacional."Partido de la Victoria, distrito Entre Ríos", es la carátula con que fue iniciado el trámite necesario ante la Justicia Federal para obtener el reconocimiento de Personería Jurídica, y así poder participar en las elecciones de carácter provincial y nacional.El trámite fue ingresado este miércoles 30 de mayo, por lo que espera tratamiento y resolución para los próximos días.Cabe recordar que esto surge como corolario de la reunión que el exgobernador Sergio Urribarri mantuvo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la pasada semana, donde conversaron sobre la presentación en Entre Ríos del Partido de la Victoria, que constituye un espacio en el que confluyen todas las fuerzas y sectores políticos que se referencian en la figura de la expresidenta y cuyo formato viene replicándose en diversas provincias, indicóEl mensaje del armado del Partido de la Victoria es que el kirchnerismo se alista en Entre Ríos para ir en 2019 por afuera, con Cristina, en octubre y con boleta sábana. Porque en un escenario sin unidad del peronismo no habría tampoco reforma política, ni adelantamiento de las elecciones provinciales.Detrás de esa movida, está el conjunto de la dirigencia kirchnerista de Entre Ríos, entre los que se cuentan además referentes como los ex intendentes de Paraná, Julio Solanas y Blanca Osuna; y el ex vicegobernador, José Cáceres, entre otros.El mensaje del armado del Partido de la Victoria es que el kirchnerismo se alista en Entre Ríos para ir en 2019 por afuera, con Cristina, en octubre y con boleta sábana. Porque en un escenario sin unidad del peronismo no habría tampoco reforma política, ni adelantamiento de las elecciones provinciales.