Peña: "La mayoría de los argentinos quieren seguir con el cambio"

Política Macri vetó la ley que limitaba las subas de tarifas

El jefe de Gabinete, Marcos Peña sostuvo que "si el peronismo quiere construir una alternativa racional para competir con Cambiemos en 2019" serán "bienvenidos", pero aclaró que la alianza gobernante "va a ganar" porque "la mayoría de los argentinos quieren seguir con el cambio".Asimismo, el jefe de ministros cuestionó a "aquellos sectores peronistas que malinterpretan las encuestas, porque piensan que el malhumor que se puede generar producto del esfuerzo implica que los argentinos quieren volver atrás, se equivocan".En ese contexto, indicó que "cualquier jueguito corto de sacar una diferencia no les va a redituar", y enfatizó que la "convocatoria al dialogo es abierta y genuina".Peña, en un mensaje a los dirigentes del PJ, sostuvo que "si van a elegir el rumbo de hacer campaña con más kirchnerismo creo que se van a equivocar".El funcionario se expresó de este modo en declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, al anunciar el veto a la ley de tarifas que proponía retrotaer las facturas a noviembre del año pasado.Consultado si el encolumnamiento del peronismo en el parlamento le va a generar dificultades al gobierno para tratar otras leyes importantes como el Presupuesto 2019, el jefe de ministros afirmó que "no debería" pasar eso.Sostuvo también que "el fundamento conceptual de lo que se votó es la política tarifaria del kirchnerismo, de mentira, de vaciamiento del sistema energético y que nos llevo a los problemas que estamos enfrentando".Asimismo, dijo que "ratificamos el rumbo del cambio, estamos convencidos que la mayoría de los argentinos quieren seguir por este rumbo".El funcionario, en declaraciones a la prensa mientras el presidente Mauricio Macri viajaba a Salta, dijo "convocaremos a todos los argentinos hacer el trabajo necesario con la verdad y responsabilidad para sacar este país adelante, y remarcó que "no vamos a negociar la vuelta al pasado".