Última audiencia por el aborto: Expondrán el ministro Rubinstein y el padre Pepe

Con la presencia del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y del Padre "Pepe" Di Paola, entre otros expositores, se celebrará hoy en la Cámara de Diputados la última audiencia pública en torno al proyecto de despenalización del aborto, debate que desembarcará en el recinto durante una sesión especial prevista para el próximo miércoles 13 de junio.



El comando de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expondrá importantes figuras en la última jornada de ponencias: además de Rubinstein, estarán dos de sus predecesores en esa cartera durante el kirchnerismo, Ginés González García y Daniel Gollan; sumado a otras voces potentes de la política doméstica.



Darán su mensaje a favor del aborto legal figuras políticas como la legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman, el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, las ex diputadas nacionales Cecilia Merchán, Adela Segarra y Soledad Sosa, y la ex legisladora porteña Diana Maffia.



También se sumarán al equipo la actriz Dolores Fonzi, la dirigente de CTERA Sonia Alesso y el biólogo Alberto Kornblihtt, mientras que por el rechazo irá finalmente a exponer el Padre Pepe.



Siguiendo el mismo esquema que en audiencias anteriores, los expositores a favor del proyecto disertarán de manera intercalada con los que se oponen a la iniciativa.



Además del Padre Pepe, conocido por su labor en villas, disertarán en contra del aborto la dirigente de la Fundación +Vida Julieta Bosch; la abogada especialista en Derechos Humanos María Inés Brogin; el coordinador nacional de Marcha por la Vida, Alejandro Geyer; la referente de Abrazo por Dar Vida Marina Gil; la referente del Frente Joven Ana Belén Mármora; la representante de la Asociación Civil "Hay Vida en Jesús" Ruth Penachini; y el secretario general de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, Andrés Vaira Navarro.



Por la tarde de este jueves, en simultáneo a la segunda parte de la audiencia, grupos militantes a favor del aborto legal se congregarán frente al Palacio Legislativo para participar de un festival feminista con bandas en vivo e intervenciones artísticas callejeras.



El debate por el aborto casi no se tomará descanso ya que la semana que viene el plenario de comisiones se volverá a reunir, esta vez para dictaminar: de allí surgirán los dictámenes (de apoyo y de rechazo al proyecto) que una semana más tarde, el 13 de junio, serán debatidos en sesión especial.



Ya en tiempo de descuento, ambos sectores militantes se disputan los últimos votos de los indecisos y está previsto que para aquella jornada clave haya movilizaciones a favor y en contra en las puertas del palacio legislativo.