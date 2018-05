Proponen que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional de Financiamiento Productivo

El Diputado Joaquín La Madrid (Cambiemos) solicitó, mediante Proyecto de Ley que la provincia de Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional N° 27.440, de Financiamiento Productivo, lo cual "se espera repercuta positivamente en el financiamiento de las PyMEs que motorizan la economía de la provincia, incentivando el desarrollo local y generando empleo genuino para todos los entrerrianos", según manifestó el Legislador.



Una vez convertida la adhesión en Ley, quedarían exentas de pago de impuesto las sumas que sean destinadas a los fondos de garantía que constituyeran los mercados y las cámaras compensadoras para hacer frente a los compromisos no cumplidos por sus agentes participantes y originados en operaciones garantizadas.



"La Ley Nacional Nº 27.440 significa un hito para la República Argentina en lo que al desarrollo, modernización y transparencia del mercado de capitales respecta, colocándonos a un nivel similar de las regulaciones que rigen en países vecinos como Chile y Brasil. Los cambios más significativos que esta ley brindará a Entre Ríos son los que dotan de mayor capacidad de financiamiento a las PyMEs. Vale destacar que el 97 % de las empresas de Entre Ríos pertenecen a ese segmento y, por lo tanto, se debe hacer todo lo posible para apuntalar y apoyar a esas empresas. No hacerlo es atentar contra el motor de la economía y el mayor generador de empleo genuino de la Provincia", subrayó el Diputado La Madrid.



En los fundamentos del Proyecto se señala que, con la Adhesión a la Ley Nacional, las empresas y los inversionistas obtendrían grandes ventajas, pero que fundamentalmente las mayores beneficiadas son las PyMEs, dado que se fomenta el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados de capitales; se elimina la doble imposición y se facilita el acceso de las mismas al mercado de capitales, gracias a la introducción de la 'Factura de Crédito Electrónica MiPyME', lo que convierte a las facturas emitidas ante una gran empresa en un instrumento análogo a un cheque que, al ser descontadas en un banco o en el mercado de capitales, si no es pagada, permite la acción contra la gran empresa en lugar de contra la PyME". Antecedentes En noviembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso un proyecto para reformar, principalmente, la Ley Nacional Nº 26.831, conocida como la "Ley de Mercado de Capitales". El proyecto modificaba también las Leyes Nacionales Nº 24.441 (de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción), Nº 24.083 (de Fondos Comunes de Inversión), Nº 20.091 (de Entidades de Seguros), Nº 23.576 (de Obligaciones Negociables), Nº 25.246 (de personas obligadas ante la UIF), Nº 27.264 (de Recuperación Productiva) y Nº 20.643 (de Régimen de Desgravación Impositiva de Títulos Valores Privados). El 22 de noviembre, el proyecto del Poder Ejecutivo obtuvo media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En el Senado, el proyecto fue sancionado, aunque con modificaciones, el 21 de marzo de 2018. Estas modificaciones fueron, a su vez, revisadas y aceptadas por los diputados nacionales el 9 de mayo pasado y la ley fue finalmente promulgada el 11 de mayo con el número 27.440.