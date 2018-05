La UIF pidió seis años de prisión para Boudou por la compra de Ciccone

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy la pena de seis años de cárcel para el ex vicepresidente Amado Boudou, cinco años y ocho meses para su amigo, el empresario José María Núñez Carmona; y un año para el abogado Alejandro Vandenbroele, en la causa por la compra de Ciccone Calcográfica.En su pedido ante el Tribunal Oral Federal la querella pidió además que los jueces dispongan las detenciones de Boudou y demás implicados en caso de dictar condena en su contra.Por otra parte, pidió la condena de cinco años y ocho meses para Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa; y de tres años de prisión para el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner y para el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri.De esta forma, el organismo anti lavado reclamó que no se aguarde a que el fallo sea confirmado por Casación para que se ejecuten las condenas sino que se dispongan las detenciones de manera inmediata.El alegato estuvo a cargo de los abogados Agustín Biancardi, Facundo Orazi y Mariela Cimolai: "Fue una organización formada entre funcionarios públicos y privados", señalaron desde el comienzo.Según indicaron los abogados de la UIF no fue otro el objetivo de la compra de Ciccone que "convertirse en proveedores del Estado Nacional" para la impresión de billetes.Los abogados señalaron que hubo un proceso inicial en el que intervino la AFIP para lograr levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica, lo que permitió luego la compra de la empresa por parte de The Old Fund de la mano de Alejandro Vandenbroele.La Oficina Anticorrupción pidió ayer una pena cinco años y seis meses de prisión para Boudou, cinco para su amigo el empresario José María Núñez Carmona; un año y seis meses para Alejandro Vandenbroele, tres años y ocho meses para Nicolás Ciccone, tres años para Rafael Resnick Brenner y dos años y cuatro meses para Guido Forcieri.El veredicto se prevé para mediados de julio, ya sea una semana antes del comienzo de la feria judicial o bien al finalizar la misma luego de un receso de 15 días.