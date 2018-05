El Senado de la Nación debate sobre las tarifas: siga la sesión en vivo

Fracaso de la política

Negociaciones

Jornada larga

El Senado sesiona para tratar el proyecto opositor que limita los aumentos tarifarios, que ya tiene la media sanción de Diputados y hoy será apoyado por el kirchnerismo y casi todo el PJ. La iniciativa va entonces camino a convertirse en ley y, en tal caso, será vetada por el presidente Mauricio Macri.Con ese final ya cantado, el jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto, señaló esta mañana que el avance opositor de hoy en el Senado se traduce en un "mensaje político del Congreso" al gobierno de la alianza Cambiemos "de que hay poca tolerancia social a los aumentos".Horas antes del inicio de la sesión, el rionegrino pidió "desdramatizar esta jornada" y consideró que hubo un "proceso de incomprensión por parte del Poder Ejecutivo de no poder avanzar en un acuerdo razonable"."Hay un fracaso de la política", sostuvo Pichetto y dijo que se debe a "no poder ponerse de acuerdo ni llegar a un punto razonable".Durante todo el día de ayer circularon versiones sobre supuestas negociaciones entre funcionarios y senadores justicialistas con el fin de desactivar la propuesta opositora y encontrar una solución consensuada.Las versiones provenían de la Casa Rosada. El propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que había tales acercamientos y que estos serían "hasta último momento". Pero en el Congreso los negaron e indicaron que hubo solamente algunos llamados telefónicos sin propuestas concretas. "Estos muchachos ya no saben qué operar", dijo a este diario un vocero parlamentario sobre estas conversaciones.Consultado por el mensaje en el que el presidente Mauricio Macri le pidió a los senadores peronistas no dejarse llevar por "las locuras de Cristina Kirchner", Pichetto expresó que "hay que salir de los agravios".El senador peronista sugirió al respecto "salir de la grieta y toda esta teoría de (Jaime) Durán Barba" que le "sirvió" al oficialismo para ganar las elecciones, pero "ahora hay que gestionar un proceso complejo, difícil, que va a requerir de todos".La sesión está convocada para las 14 y el proyecto opositor antitarifazo se tratará al principio, aunque se esperan varias horas de debate. Tanto los opositores como los oficialistas tienen cosas para decir.Es que en ambos sectores coinciden en que los aumentos tarifarios son desmedidos, pero de todas maneras ley tendrá aplicación efectiva en todo el país solamente sobre el gas, que es el único servicio que está concesionado a empresas privadas por el Gobierno nacional.Aunque legisla también sobre el agua y la luz, la ley no tendrá efecto en el interior del país, pero sí en la ciudad y parte de la provincia de Buenos Aires, donde operan Edesur y Edenor, que también tienen concesión nacional.Con el agua, lo mismo: la ley alcanza a Aysa, que pertenece al Estado nacional, pero brinda el servicio únicamente en Buenos Aires. En el interior las prestadoras pertenecen en buena parte a los estados provinciales. En otros casos, como Córdoba, el servicio está concesionado.