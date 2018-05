Anunciaron el cronograma de pagos de becas provinciales

El gobierno de Entre Ríos anunció un nuevo cronograma de pagos de becas, en este caso que sumará a lo ya programado a principios de mayo. En totalLa directora del Instituto Becario, Claudia Gieco, indicó que "mientras avanza la evaluación de las solicitudes, hemos tomado la decisión de hacer lo que denominamos pagos intermedios, para que no haya que esperar un mes para el próximo cronograma".Además, recordó que "a principios de mayo anunciamos el pago de 14.000 becas; después sumamos 800 adjudicaciones para estudiantes de zona rural, y en este caso serán otras 3.000 principalmente de renovación secundaria".Cabe señalar que "de este último listado, un 50 por ciento ya cuenta con la tarjeta de débito desde 2017, por lo que sólo deben asistir al cajero automático del Banco Entre Ríos a cobrar su beca. Asimismo, los restantes estudiantes deberán visitar, o el tutor en caso de ser menor de edad, la sucursal del mencionado banco para retirar el plástico que oportunamente gestionó el Instituto. El trámite se realiza con el documento del beneficiario y del padre o tutor. Una vez retirada la tarjeta percibe el beneficio en el cajero automático de Banco Entre Ríos o Entre Ríos Servicios que más le convenga a la familia".Por más información, el Instituto Becario cuenta con más de 40 oficinas en toda la provincia, se puede enviar email a info@institutobecario.gov.ar o llamando al, siempre con los datos completos del solicitante.Finalización de DNI / Fecha0 y 1, el día 30/52 y 3, el día 31/54 y 5, el día 01/66 y 7, el día 04/68 y 9, el día 05/6Quienes no tienen tarjeta tendrán 30 días para cumplir con dicha gestión, y no podrán percibir el beneficio hasta no completarla, por ello es tan importante que se acerquen a la sucursal.