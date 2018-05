La UTA justificó el aumento del boleto de colectivos en Paraná

Paraná El Concejo Deliberante de Paraná aprobó el aumento del boleto de colectivos

Paraná Así quedarán los precios del boleto de colectivo tras el aumento

Sergio Groh opinó sobre el aumento del boleto de colectivo que aprobó este lunes el Concejo Deliberante de Paraná. Dijo que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) participó de las reuniones del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), pero en lo que respecta a los nuevos recorridos que se implementarán en julio, no en el debate sobre el cálculo de la tarifa.El gremio notificó a la Secretaría de Trabajo de lo sucedido, acudió a una audiencia y, en ese marco, planteó que "más allá de las circunstancias, los sueldos no se negocian y si el cuarto día hábil del mes no está depositado el sueldo iba a haber medidas de fuerza".Luego recordó que la paritaria que se cerró en febrero es de un 15 por ciento escalonado, con una cláusula de revisión desde octubre. El último tramo del aumento (5,5 por ciento) se paga en septiembre y luego viene la cláusula de revisión.Luego hizo referencia a las modificaciones en el sistema de subsidios, "los cuales bajaron y algunos costos los empieza a pagar el usuario, como sucede con el gas y la energía".Tras destacar las gestiones del gremio para que los trabajadores del transporte cuenten con las condiciones de trabajo que corresponden, el Secretario Gremial de la UTA hizo referencia a las deficiencias que el sistema tiene en cuanto a los recorridos."La ciudad se está expandiendo y han quedado barrios sin servicio o con un servicio mal prestado", señaló, al tiempo que destacó la necesidad de "hacer una reestructuración" en lo que respecta a los recorridos para evitar, por ejemplo, que haya líneas superpuestas. (APF)