"Podríamos ocuparnos de la seguridad interior", dijo el jefe del Ejército

Patrullar las fronteras

El jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, subrayó hoy que si se modifica la Ley de Seguridad Interior, las fuerzas armadas podrían colaborar en ese aspecto "con equipamiento y entrenamiento", aunque aclaró que "llevaría tiempo" implementar esas nuevas tareas."Por cuestiones normativas y de reglamentación no podemos ocuparnos de seguridad interior. Si se cambia la normativa, podríamos hacerlo en un futuro con equipamiento y entrenamiento", sostuvo el funcionario nacional.En declaraciones a radio Rivadavia, el cordobés explicó que, por más que se avance en ese sentido, "llevaría tiempo poder implementar cambios en las tareas del Ejército", tal como lo quiere hacer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.En ese sentido, Pasqualini remarcó que los miembros de las fuerzas armadas están "preparados para muchas tareas"."La misión del Ejército es proteger los intereses vitales y nuestra soberanía y asegurar la supervivencia de la Nación ante el sinnúmero de amenazas que pueden aparecer. En los casos de catástrofes, como inundaciones, es cuando más se nota nuestra presencia, siempre estamos apoyando a la gente que lo necesita junto a otras ONG y la Cruz Roja", concluyó el jefe de la fuerza.El presidente Mauricio Macri anunció que su administración puso en evaluación la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en operaciones de seguridad interior y que se "adapten a las amenazas del siglo XXI", algo que hoy está expresamente prohibido.El primer paso será la participación del Ejército en la custodia de la frontera. "Vamos a ayudar al Ministerio de Seguridad en la frontera, donde tenemos unos 100 pasos no oficiales", reconoció al diarioel ministro de Defensa, Oscar Aguad .Para avanzar antes deberá revocar, eliminar o modificar el decreto 727, que firmó el entonces presidente Néstor Kirchner y que dispuso que "las FF.AA. serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas de otros Estados", en línea con las leyes de defensa y de seguridad interior.Así, el Presidente abrió el debate sobre el rol que deben tener en la actualidad las Fuerzas Armadas. En la Casa Rosada admitieron que aún no hay una postura definida y anticiparon que la discusión no será sencilla. Eso sí: no habrá definiciones inmediatas.Por lo pronto, la próxima reunión de la mesa de seguridad nacional, a cargo del trabajo, será en dos semanas. Si bien la primera opción en estudio es revocar el decreto, cerca del jefe del Estado deslizaron que "aún todo está abierto", incluso la posibilidad de presentar un proyecto de ley para modificar la norma."Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las necesidades del siglo XXI y preparadas para las amenazas que hoy nos preocupan", sostuvo el Presidente, y pidió "mayor esfuerzo en la colaboración con otras áreas del Estado".En un acto por el Día del Ejército en el Colegio Militar de El Palomar, acompañado por Aguad y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , Macri dijo que es necesario que las Fuerzas Armadas "dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado, por ejemplo brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y los desafíos actuales, y también contribuyendo con la política exterior"."El Presidente en su discurso habló de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Para nosotros es bienvenida toda colaboración para cuidar a los argentinos", dijo Bullrich, que integra la mesa de defensa nacional con Aguad; el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo."Lo que se encuentra en estudio es la discusión sobre la necesidad de modificaciones normativas", agregó Bullrich, quien además sostuvo que "hoy está vigente el Escudo Norte, marco establecido y utilizado por el gobierno anterior para llevar las FF.AA. a las fronteras".Cerca de Aguad también resaltaron que hoy el Ejército tiene facultades para brindar apoyo logístico, lo que está enmarcado en el artículo 27 de la ley de seguridad interior: "En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto y Control de la Subsecretaria de Seguridad Interior". Es decir que las FF.AA. ya prestan apoyo logístico.Lo que ahora está en debate es que el Ejército pueda sumar nuevas responsabilidades: custodiar la frontera, pelear contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. También podría abrirse la posibilidad de que protejan otros lugares estratégicos, como represas y las zonas de seguridad fronteras adentro. Un ejemplo de esto sucede en Uruguay y Brasil, donde las fuerzas armadas pueden actuar en un radio de 20 kilómetros."Somos el país más atrasado de la región en esto. Es ridículo que se limite", dijeron fuentes oficiales. Además, está en evaluación el traspaso "voluntario" de militares a la Gendarmería y la Prefectura. En todos los casos habría una capacitación previa. "Lo importante es dar el debate. Para nosotros [por el Gobierno], las Fuerzas Armadas no son las mismas de la última dictadura", sostuvo un integrante de la mesa.