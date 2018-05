El Senado debatirá el freno a subas de tarifas: Habría sanción definitiva

El Senado votará hoy los proyectos de ley que apuntan a morigerar la suba de las tarifas de los servicios públicos pero hay polémica por el orden de los temas a tratar durante la jornada, ya que el oficialismo quiere votar primero las tres iniciativas que reemplazarían al "mega DNU".La sesión especial está convocada para las 14:00 pero antes, a las 11:00, los jefes de todos los bloques se reunirán para tratar de llegar a un consenso en torno al temario y al orden del tratamiento de los distintos proyectos.En el decreto de convocatoria a la sesión, la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, puso al tope del temario los tres proyectos de ley del oficialismo sobre "desburocratización y simplificación" del Estado, que reemplazarían al llamado "mega DNU" y que ya tienen aprobación de la Cámara de Diputados.En este sentido, el presidente del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes, envió una nota a Michetti en la que se anticipó a la reunión y le solicitó "brindar tratamiento en primer lugar al dictamen" del proyecto referido a los aumentos tarifarios.Si bien esa discusión tiene final abierto, el Senado comenzará a debatir a partir de las 14:00 y el tema central de la jornada será el de las tarifas, para el cual hay dos proyectos, uno de del Bloque Justicialista, con el respaldo del kirchnerismo y otro de Cambiemos.El proyecto de la oposición, que ya fue aprobado por Diputados y será convertido en ley si sale del Senado, establece que las tarifas de gas, electricidad y agua se retrotraigan a valores de noviembre de 2017 y que las subas no superen la variación salarial para usuarios residenciales y la variación de precios mayoristas, para las pymes.El proyecto que viene de la Cámara de Diputados es hasta el momento el que más votos reúne, a pesar de que el Gobierno ya anticipó que el presidente Mauricio Macri lo vetará si el Senado lo convierte en ley y de los intentos del oficialismo por restarle apoyo.Este martes, Cambiemos logró despegar a Guillermo Pereyra, del Interbloque Federal, de la iniciativa opositora y sumar su apoyo para el proyecto de rebaja del IVA que ya respaldaba el resto de ese bloque, pero no le alcanzaría esto al oficialismo para frenar la avanzada de la oposición.A favor del proyecto de la oposición hay 38 votos entre el Bloque Justicialista (23), el Frente para la Victoria-PJ (9), el Frente Popular Santiago del Estero (monobloque de Gerardo Montenegro), Unidad Justicialista (Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo) los progresistas Fernando "Pino" Solanas y Magdalena Odarda y el Frente Cívico por Santiago.La cuenta incluye al riojano Carlos Menem, cuya presencia en las sesiones siempre está en duda pero, en esta oportunidad, el Bloque Justicialista lo cuenta como un voto seguro a favor de su proyecto.Para rechazar la iniciativa opositora y/o apoyar la del oficialismo hay 31 votos que aportarán Cambiemos (25), Interbloque Federal (5) y Rodolfo Urtubey, el único del Bloque Justicialista que no votará el proyecto de la oposición.El bloque misionero Frente Renovador de la Concordia que integran Maurice Closs y Magdalena Solari se abstendrá o se ausentará.A última hora de este martes los senadores del interbloque Cambiemos se reunieron en el segundo piso del Senado y fuentes de ese espacio indicaron a NA que sus cuentas le daban ventaja a la oposición.