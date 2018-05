Frigerio: "La ley de tarifas de la oposición es totalmente unitaria"

"Así escrita, sólo devuelve las tarifas a los que tienen Edenor y Edesur", explicó el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, sobre el proyecto que impulsa la oposición para moderar los aumentos tarifarios.



"Además es un proyecto que violenta el Presupuesto que se votó hace unos meses. Y genera un costo fiscal altísimo, son unos 170 mil millones en dos años", completó.



Frigerio defendió el dictamen del oficialismo de rebaja del IVA en un 50 por ciento en las boletas de agua, gas y electricidad, proyecto acordado con algunos gobernadores y señaló que el Estado, al ceder parte de la recaudación, va a facilitar "bajarle la tarifa a las pymes".



Contrapuso esta propuesta con el proyecto de ley de la oposición, del que dijo que va a tener un efecto nulo porque el presidente Mauricio Macri anunció de antemano que "la va a vetar".



"Frente a este ley, que por lo bajo todos dicen que es mala y unitaria, el Presidente anunció que la va a vetar, o sea que a la gente no le va a quedar nada. Nosotros recibimos el mensaje político, pero la gente no recibe nada", apuntó en declaraciones a Radio Con Vos.



El ministro se mostró pesimista respecto de las gestiones encaradas desde el nivel ejecutivo y legislativo para intentar convencer a un sector del bloque Justicialista: "No sé qué pasará en el Senado. Aparentemente hubo una reunión del bloque Argentina Federal y estarían acompañando la media sanción de Diputados, aún sabiendo que la ley es mala, atenta contra el federalismo y contra el Presupuesto votado hace cinco meses atrás por amplia mayoría".