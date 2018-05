Mundial de Rusia: ¿Se podrán ver los partidos de la Selección en las escuelas?

Cada escuela entrerriana decidirá si autoriza o no a ver los partidos de la selección argentina de fútbol en el Mundial de Rusia 2018, indicó la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó.



"Nosotros (el CGE) no vamos a dictaminar si se pueden ver o no los partidos. Comúnmente, se elaboran proyectos institucionales sobre el Mundial. Eso dependerá de cada directivo y de cada institución escolar", dijo la titular del Consejo.



Además, remarcó que la autorización para que estudiantes primarios y secundarios que asisten a instituciones provinciales puedan ver los cotejos que la selección nacional dispute "dependerá de la programación institucional. Nosotros damos libertad a las instituciones educativas", se informó a APF.



"Lo decidirá cada escuela, siempre ha sido así. En los años en los que nos tocan mundiales es muy común que se hagan proyectos educativos sobre distintos países, desde la historia, la geografía y otras materias se puede trabajar el mundial", explicó.



En las escuelas "se trabaja por proyectos educativos por centros de interés para los chichos. Es muy común que a los alumnos les interese el Mundial de fútbol", concluyó.



En la primera fase del mundial (que tiene 3 partidos) la selección nacional tendrá dos compromisos a las 15, horario en que muchos chicos están en la escuela. El primero será el jueves 21 de junio cuando enfrente a Croacia, mientras que el otro partido será el martes 26 de junio contra Nigeria.