Varisco participó de la reunión de intendentes de todo el país con Macri

Asistentes

Una importante reunión se realizó en Casa Rosada. El presidente Mauricio Macri se reunió con intendentes de capitales provinciales del país. Entre ellos estuvo el intendente de Paraná, Sergio Varisco. "La idea del Presidente fue conocer de mano propia la situación de cada ciudad, cómo nosotros palpamos el clima social, político, económico", explicó el jefe comunal.El encuentro tuvo como fin analizar la realizad social, política y económica actual. El encuentro consistió en un almuerzo que tuvo lugar en el Salón Eva Perón y del que participaron también el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el subsecretario de Relaciones Municipales, Lucas Delfino.Cada intendente expuso diversas cuestiones respectivas a sus municipios que el Presidente de la Nación escuchó con atención. En este sentido, Sergio Varisco detalló que "todos los intendentes tuvimos la posibilidad de hablar, en el caso mío le describí la obra pública que se realiza y la petición fue que no se paren estas obras porque más allá de la crisis que estamos viviendo nos parece importante en el tema constructivo la mano de obra multiplicadora que se produce", señaló para agregar que "esto genera confianza en la gente, es un gobierno que se está destacado por una gran la obra pública en todo el país".Al mismo tiempo, Varisco sostuvo: "le describí lo que estamos haciendo en Paraná, por supuesto tratando de poner el acento en la ayuda social; el gobierno venía con un impulso importante, luego se frena a partir de la inflación y la devaluación y la necesidad de financiamiento", manifestó. "El presidente nos pidió austeridad buscando equilibrio en las cuentas públicas, no ajuste, no se habló de ajuste, pero sí que tengamos por ejemplo dispositivos para bajar el consumo de energía eléctrica en lo que es materia de alumbrado publico, cosa que en Paraná lo estamos haciendo con la colocación de 5 mil Leds que ya se estan instalando en distintos lugares y también tenemos financiamiento para 30 mil lámparas más mil más para instalar en adelante".Para finalizar, señaló que "le agradecí como corresponde las obras, porque más allá que uno las gestiona, quienes ponen la firma son los ministros y el Presidente, estas obras van a continuar y significan para Paraná un gran avance en su desarrollo, obras estratégicas y postergadas desde hace muchos años".Asistieron al encuentro los intendentes José Corral (Santa Fe), Julio Garro (La Plata), Rossana Artero (Rawson), Ramón Mestre (Córdoba), Eduardo Tassano (Corrientes), Sergio Varisco (Paraná), Jorge Jofre (Formosa), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy); Leandro Altolaguirre (Santa Rosa), Rodolfo Suárez (Mendoza), Mario Losada (Posadas), José Foulkes (Viedma), Franco Aranda (San Juan), Ariel Ponce (San Luis), Roberto Giubetich (Río Gallegos), y Germán Alfaro (San Miguel de Tucumán).