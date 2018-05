Macri pidió a Intendentes que hagan un "esfuerzo" para reducir el déficit fiscal

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"El Presidente les transmitió que este esfuerzo para sacar a la Argentina para adelante requiere de un compromiso de toda la clase política y dirigente. La responsabilidad no es sólo del Gobierno nacional, sino también de los gobernadores y los intendentes", sostuvo el subsecretario de Relaciones Municipales, Lucas Delfino.



En diálogo con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el funcionario nacional destacó que en el encuentro de dos horas en el Salón Eva Perón el jefe de Estado explicó "cuál es la situación de la Argentina y cuál es el rumbo" del país porque los intendentes plantearon que "necesitaban certidumbres".



"En este momento complejo, los intendentes tienen un rol preponderante en esta Argentina federal. El vínculo no es sólo con los gobernadores, sino que al Presidente le interesaba mucho conocer cuál era la situación de primera mano con los intendentes sobre la situación económica, las tarifas", relató el integrante del Ministerio del Interior.



Y añadió: "Los intendentes le preguntaron por el reacomodamiento, este ajuste que debía hacer dónde se iba a hacer y el Presidente fue claro en que lo tenemos que hacer todos en conjunto. No sirve y el impacto del Gobierno nacional en la responsabilidad es acotado con respecto a lo que tienen que hacer las provincias y los municipios en entender que hay que cuidar cada peso de los argentinos para que vayan a donde tienen que ir".



En ese marco, el líder del PRO reclamó que atiendan cuestiones de sus respectivos gobiernos que van "desde el desfasaje de muchas de las tasas hasta el cuidado de las plantas (de empleados) municipales".



Al encuentro, del que también participó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, asistieron 18 de los 23 jefes comunales de ciudades capitales provinciales y los únicos que pegaron el faltazo sin aviso fueron los de Resistencia, Jorge Capitanich, y de Ushuaia, Walter Vuoto, enrolados en el Frente para la Victoria.



Los intendentes que estuvieron presentes en la Casa Rosada fueron los de Santa Fe, José Corral; de La Plata, Julio Garro; de Rawson, Rossana Artero; de Córdoba, Ramón Mestre; de Corrientes, Eduardo Tassano; de Paraná, Sergio Varisco; de Formosa, Jorge Jofre; de San Fernando del Valle de Catamarca, Raúl Jalil; de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; de Santiago del Estero, Norma Fuentes; de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Posadas, Mario Losada; de Viedma, José Foulkes; de San Juan, Franco Aranda; de San Luis, Ariel Ponce; de Río Gallegos, Roberto Giubetich; y de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro.

En tanto, los jefes comunales de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga, y de Salta, Gustavo Sáenz, se encontraban en viajes oficiales y el riojano Alberto Paredes Urquiza tuvo "problemas de agenda", supo.